Menino de 4 anos morre com tiro acidental ao manusear arma do pai no interior da Bahia

Millena Marques
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 11:12
Um menino de quatro anos, identificado como Calebe Santana Rios, morreu após ser atingido por um tiro acidental ao manusear a arma do pai em Jacobina, no interior da Bahia, na tarde de quinta-feira (13).
Segundo informações da Polícia Militar, os agentes foram acionados pela irmã da criança. Ela contou à polícia que Calebe pegou a arma dos pais e acabou atirando em si mesmo acidentalmente. O caso aconteceu no distrito do Junco.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Os policiais do 29º Batalhão da PM não encontraram os pais no local. Buscas foram feitas, mas os dois não foram localizados. A 1ª Delegacia Territorial de Jacobina investiga o caso.