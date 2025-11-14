JACOBINA

Menino de 4 anos morre com tiro acidental ao manusear arma do pai no interior da Bahia

Caso aconteceu no distrito do Junco, em Jacobina

Millena Marques

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 11:12

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um menino de quatro anos, identificado como Calebe Santana Rios, morreu após ser atingido por um tiro acidental ao manusear a arma do pai em Jacobina, no interior da Bahia, na tarde de quinta-feira (13).

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes foram acionados pela irmã da criança. Ela contou à polícia que Calebe pegou a arma dos pais e acabou atirando em si mesmo acidentalmente. O caso aconteceu no distrito do Junco.

