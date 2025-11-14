Acesse sua conta
Menino de 4 anos morre com tiro acidental ao manusear arma do pai no interior da Bahia

Caso aconteceu no distrito do Junco, em Jacobina

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 11:12

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um menino de quatro anos, identificado como Calebe Santana Rios, morreu após ser atingido por um tiro acidental ao manusear a arma do pai em Jacobina, no interior da Bahia, na tarde de quinta-feira (13).

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes foram acionados pela irmã da criança. Ela contou à polícia que Calebe pegou a arma dos pais e acabou atirando em si mesmo acidentalmente. O caso aconteceu no distrito do Junco.

Os policiais do 29º Batalhão da PM não encontraram os pais no local. Buscas foram feitas, mas os dois não foram localizados. A 1ª Delegacia Territorial de Jacobina investiga o caso.

