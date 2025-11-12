Acesse sua conta
Homem é condenado a 60 anos de prisão por atear fogo e matar casal em situação de rua em Salvador

Carlos Henrique Oliveira da Silva matou Adriana da Silva Conceição e Tailan Nascimento Sá após desentendimento em 2017

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 09:25

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA)
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) Crédito: Divulgação

O Tribunal do Júri condenou Carlos Henrique Oliveira da Silva, conhecido como ‘Caveirinha’, a 60 anos de prisão por atear fogo e matar um casal em situação de rua em Salvador. A condenação ocorreu nesta terça-feira (11).

O crime ocorreu na madrugada de 23 de maio de 2017, no bairro Sete Portas, contra Adriana da Silva Conceição e Tailan Nascimento Sá. A decisão do Tribunal do Júri acatou acusação sustentada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), por meio do promotor de Justiça Guilherme Cardoso de Moraes.

De acordo com a denúncia, Caveirinha ateou fogo nas vítimas enquanto elas dormiam em via pública por vingança. Segundo a polícia, testemunhas contaram que as vítimas se desentenderam com um terceiro morador em situação de rua. Ele teria provocado e assediado a mulher na tarde desta segunda. Carlos voltou ao local e ateou fogo nos dois.

O casal foi levado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.

TJ-BA

Tribunal de Justiça da Bahia por GIL FERREIRA / CNJ
TJ-BA por Fabio di Castro/Divulgação CNJ
Tribunal de Justiça da Bahia por Divulgação/TJ-BA
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) por Divulgação
1 de 4
Tribunal de Justiça da Bahia por GIL FERREIRA / CNJ

Condenado pelo duplo homicídio qualificado por motivo torpe, Caveirinha cumprirá a pena em regime fechado.

