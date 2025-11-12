TRIBUNAL DO JÚRI

Homem é condenado a 60 anos de prisão por atear fogo e matar casal em situação de rua em Salvador

Carlos Henrique Oliveira da Silva matou Adriana da Silva Conceição e Tailan Nascimento Sá após desentendimento em 2017

Millena Marques

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 09:25

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) Crédito: Divulgação

O Tribunal do Júri condenou Carlos Henrique Oliveira da Silva, conhecido como ‘Caveirinha’, a 60 anos de prisão por atear fogo e matar um casal em situação de rua em Salvador. A condenação ocorreu nesta terça-feira (11).

O crime ocorreu na madrugada de 23 de maio de 2017, no bairro Sete Portas, contra Adriana da Silva Conceição e Tailan Nascimento Sá. A decisão do Tribunal do Júri acatou acusação sustentada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), por meio do promotor de Justiça Guilherme Cardoso de Moraes.

De acordo com a denúncia, Caveirinha ateou fogo nas vítimas enquanto elas dormiam em via pública por vingança. Segundo a polícia, testemunhas contaram que as vítimas se desentenderam com um terceiro morador em situação de rua. Ele teria provocado e assediado a mulher na tarde desta segunda. Carlos voltou ao local e ateou fogo nos dois.

O casal foi levado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.

