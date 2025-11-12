Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ventos ultrapassam a previsão e atingem 59 km/h em Salvador

Cidade enfrenta frente fria até a próxima quinta-feira (13)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 08:13

Dia de chuva em Salvador
Doa de chiuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A nova frente fria que passa pela Bahia deixa o tempo instável em Salvador. Nesta quarta-feira (12), a Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou velocidades maiores em ao menos três pontos da cidade. A maior intensidade foi registrada no bairro da Barra, na boia meteorológica, de 59 km/h.

Além disso, a estação da Vila Naval, também em Barra, registrou 55,1 km/h. Já Canabrava marcou velocidade mais alta, com ventos de até 51,1 km/h. 

Chuva em Salvador ao longo dos anos

Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador amanheceu sob forte chuva terça-feira (6) por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Salvador amanheceu com chuva nesta segunda-feira (5) por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador nesta sexta (2) por Arisson Marinho/ CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva de Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Salvador amanheceu sob chuva nesta quarta (27) por Arisson Marinho / CORREIO
Salvador amanheceu sob chuva nesta quarta (27) por Arisson Marinho / CORREIO
Chuvas seguem nesta terça (26) em Salvador por Arisson Marinho / CORREIO
Chuvas seguem nesta terça (26) em Salvador por Arisson Marinho / CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho
Salvador terá chuva com trovoadas nesta segunda por Arisson Marinho / CORREIO
Chuva em Salvador por Foto do Leitor
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuvas em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Fortes chuvas atingem a cidade de Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuvas em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Dia de chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Defesa Civil emite alerta de chuvas moderadas a fortes em Salvador por Jefferson Peixoto/Secom PMS
Salvador tem dia de chuva forte por Reprodução
Salvamar alerta para o risco de descargas elétricas na praia durante chuvas intensas em Salvador por Bruno Concha/Secom PMS
Chuva foi registrada em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador tem registrado chuva acima da média nos últimos anos por Arisson Marinho/ CORREIO
Chuva em Salvador por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Stefano Volp lança seu quinto livro, Nunca Vi a Chuva, em Salvador por LilOliveira/Divulgação
Segunda-feira (19) foi de chuvas fortes em Salvador por Paula Froes
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador amanheceu com fortes chuvas nesta segunda (2) por Marina Silva/CORREIO
Nas últimas 24 horas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicou que 34,8 mm de chuva caíram em Salvador, com ventos de velocidade média de 28,8 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
A chuva inundou ruas e invadiu as casas em Castelo Branco por Paula Fróes/CORREIO
Os ventos fortes e as chuvas em Salvador devem se estender até o próximo domingo (24). por Nara Gentil/CORREIO
Salvador amanheceu com fortes chuvas nesta segunda (2) por Marina Silva/CORREIO
1 de 61
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO

De acordo com o Climatempo, a frente fria se formou no Sul do Brasil e vem avançando pelo Sudeste. O fenômeno está associado a um ciclone extratropical sobre o oceano, que já se afastou completamente para alto-mar. A frente fria, no entanto, continua ativa entre Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, mantendo essas regiões em alerta para chuvas intensas.

Previsão do tempo

Nesta quarta-feira (12), o tempo permanece chuvoso, com os termômetros indicando temperaturas mais baixas, que variam entre 21 °C (mínima) e 25 °C (máxima).

A umidade relativa do ar deve permanecer em torno de 90% na quinta-feira (13), mas os ventos perdem força e chegam, no máximo, a 23 km/h. A temperatura varia entre 21 °C e 28 °C.

Na sexta-feira (14), a previsão é de trégua nas chuvas, com a umidade caindo para cerca de 70% e a temperatura variando entre 22 °C (mínima) e 31 °C (máxima). Os ventos, no entanto, permanecem moderados, com velocidade máxima de 23 km/h.

O sábado (15) e o domingo (16) devem ser de tempo firme, com probabilidade de chuva em torno de 10%. A temperatura varia entre 23 °C e 31 °C. No domingo, a velocidade dos ventos pode voltar a aumentar, atingindo até 28 km/h.

Tags:

Bahia Salvador Chuvas

Mais recentes

Imagem - Em 24h, Brotas e Sete de Abril superam média histórica de chuva para o mês em Salvador

Em 24h, Brotas e Sete de Abril superam média histórica de chuva para o mês em Salvador
Imagem - Recôncavo Baiano: três são mortos e cinco são presos após invasão do CV

Recôncavo Baiano: três são mortos e cinco são presos após invasão do CV
Imagem - Porteiro que agrediu colega com capacete em condomínio se apresenta à polícia e é liberado

Porteiro que agrediu colega com capacete em condomínio se apresenta à polícia e é liberado

MAIS LIDAS

Imagem - Matador de aluguel: como assassinato de Eloá levou o pai dela à prisão
01

Matador de aluguel: como assassinato de Eloá levou o pai dela à prisão

Imagem - TCE abre inscrições para concurso com salários de até R$ 12,5 mil e VA de R$ 2 mil
02

TCE abre inscrições para concurso com salários de até R$ 12,5 mil e VA de R$ 2 mil

Imagem - Porteiro agride colega com capacete em guarita de condomínio em Salvador
03

Porteiro agride colega com capacete em guarita de condomínio em Salvador

Imagem - Conselho do Dia é para os signos de Touro, Leão e Peixes: os caminhos só vão se abrir quando você agir com verdade
04

Conselho do Dia é para os signos de Touro, Leão e Peixes: os caminhos só vão se abrir quando você agir com verdade