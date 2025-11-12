TEMPO

Ventos ultrapassam a previsão e atingem 59 km/h em Salvador

Cidade enfrenta frente fria até a próxima quinta-feira (13)

Millena Marques

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 08:13

Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A nova frente fria que passa pela Bahia deixa o tempo instável em Salvador. Nesta quarta-feira (12), a Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou velocidades maiores em ao menos três pontos da cidade. A maior intensidade foi registrada no bairro da Barra, na boia meteorológica, de 59 km/h.



Além disso, a estação da Vila Naval, também em Barra, registrou 55,1 km/h. Já Canabrava marcou velocidade mais alta, com ventos de até 51,1 km/h.

De acordo com o Climatempo, a frente fria se formou no Sul do Brasil e vem avançando pelo Sudeste. O fenômeno está associado a um ciclone extratropical sobre o oceano, que já se afastou completamente para alto-mar. A frente fria, no entanto, continua ativa entre Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, mantendo essas regiões em alerta para chuvas intensas.

Previsão do tempo

Nesta quarta-feira (12), o tempo permanece chuvoso, com os termômetros indicando temperaturas mais baixas, que variam entre 21 °C (mínima) e 25 °C (máxima).

A umidade relativa do ar deve permanecer em torno de 90% na quinta-feira (13), mas os ventos perdem força e chegam, no máximo, a 23 km/h. A temperatura varia entre 21 °C e 28 °C.

Na sexta-feira (14), a previsão é de trégua nas chuvas, com a umidade caindo para cerca de 70% e a temperatura variando entre 22 °C (mínima) e 31 °C (máxima). Os ventos, no entanto, permanecem moderados, com velocidade máxima de 23 km/h.