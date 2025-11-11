CRIME

Homem é preso por receptar carga de cerveja avaliada em R$ 350 mil na Bahia

Carga foi localizada em um galpão em construção, situado no bairro de Nova Esperança, em Salvador

Millena Marques

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 08:49

Carga de cerveja furtada é localizada em Salvador Crédito: Polícia Civil

Um homem de 42 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso por receptação de carga furtada na última segunda-feira (10), nas imediações da Ceasa, em Salvador. A prisão ocorreu após investigações que apuravam o furto de um caminhão com reboque transportando aproximadamente R$ 350 mil em cerveja, pertencente a uma empresa de transporte de cargas.

A carga foi localizada em um galpão em construção, situado no bairro de Nova Esperança. No local, o suspeito realizava a guarda e a vigilância da carga furtada. Ele confessou ter transportado anteriormente parte do material até uma residência no município de Simões Filho, na Grande Salvador.

Durante a ação, foram apreendidos ainda pertences da vítima e uma porção de substância semelhante à maconha. O homem foi conduzido à sede da 18ª Delegacia Territorial de Camaçari.

O material apreendido será restituído à empresa proprietária. A polícia realiza diligências para localizar e prender os demais envolvidos no furto, que já foram identificados.