Homem é preso por receptar carga de cerveja avaliada em R$ 350 mil na Bahia

Millena Marques
Publicado em 11 de novembro de 2025 às 08:49
Um homem de 42 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso por receptação de carga furtada na última segunda-feira (10), nas imediações da Ceasa, em Salvador. A prisão ocorreu após investigações que apuravam o furto de um caminhão com reboque transportando aproximadamente R$ 350 mil em cerveja, pertencente a uma empresa de transporte de cargas.
A carga foi localizada em um galpão em construção, situado no bairro de Nova Esperança. No local, o suspeito realizava a guarda e a vigilância da carga furtada. Ele confessou ter transportado anteriormente parte do material até uma residência no município de Simões Filho, na Grande Salvador.
Carga de cerveja furtada é localizada em Salvador
Durante a ação, foram apreendidos ainda pertences da vítima e uma porção de substância semelhante à maconha. O homem foi conduzido à sede da 18ª Delegacia Territorial de Camaçari.
O material apreendido será restituído à empresa proprietária. A polícia realiza diligências para localizar e prender os demais envolvidos no furto, que já foram identificados.
A operação foi executada pela Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Vitória da Conquista, unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Todo o material apreendido será restituído ao legítimo proprietário. As investigações seguem em curso para responsabilizar todos envolvidos na prática criminosa.