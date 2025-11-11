ILEGALIDADE

Polícia apreende suplementos avaliados em quase R$ 1 milhão durante operação em academias na Bahia

Ação ocorreu em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano

Millena Marques

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 08:35

Operação apreende suplementos em Vitória da Conquista Crédito: Polícia Civil

Suplementos alimentares avaliados em aproximadamente R$ 1 milhão foram apreendidos durante a Operação Cyberconnect, deflagrada pela Polícia Civil em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, nesta terça-feira (11). A ação resultou do cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão em diferentes pontos comerciais e academias da cidade.

De acordo com as investigações, um homem de 34 anos, representante comercial, utilizava empresas de fachada para realizar compras fraudulentas de suplementos e simulava os pagamentos por meio de comprovantes falsos.

A empresa vítima, fabricante dos produtos, é sediada em Votuporanga, em São Paulo. Parte da carga foi entregue em endereços vinculados ao investigado em Vitória da Conquista, incluindo lojas e academias utilizadas para revenda dos suplementos. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos nas cidades paulistas de Votuporanga e Itaquaquecetuba.

Operação Cyberconnect 1 de 6

As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Regional das Garantias da 8ª RAJ, sediada em São José do Rio Preto (SP), no âmbito de uma investigação de estelionato. O investigado teria adquirido, de forma fraudulenta, suplementos da marca Strong, totalizando R$ 985.694,00.