Lutador brasileiro acusado de estrangulamento morre em prisão dos Estados Unidos

Godofredo Pepey foi acusado por agredir e sequestrar a própria esposa

Millena Marques

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 09:36

Godofredo Pepey Crédito: Reprodução/Redes sociais

O lutador brasileiro de artes marciais mistas (MMA) Godofredo Castro de Oliveira, mais conhecido como Godofredo Pepey, morreu em uma unidade prisional da Flórida, nos Estados Unidos, no domingo (9). Não há informações sobre as circunstâncias da morte.

Natural do Ceará, ele estava preso desde 30 de junho deste, quando agrediu a esposa Samara Mello, na cidade de Deerfield Beach. De acordo com o advogado da vítima, a morte do lutador foi comunicada pelas autoridades americanas. As informações são do g1 Ceará.

"A morte de alguém sobre custódia é um fato grave. Para isso existem procedimentos que devem ser cumpridos pelas autoridades americanas e toda e qualquer notícia será divulgada por essas autoridades. Até lá, peço respeito à família, sua esposa Samara e evitem comentários maldosos e especulações, para que não se propague cada vez mais o sofrimento", disse o advogado Gaudênio Santiago.

Godofredo Pepey foi acusado de sequestro com ferimento corporal e intimidação da vítima, agressão doméstica por estrangulamento, obstrução de comunicação com a polícia e violência doméstica contra Samara Mello. A fiança do lutador foi estabelecida em US$ 120 mil, o equivalente a cerca de R$ 651 mil e poderia ser deportado para o Brasil.