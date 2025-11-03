Acesse sua conta
Jovem morre ao ser baleada na cabeça em frente ao pai e namorado durante assalto

Vítima foi identificada como Beatriz Munhos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 09:01

Beatriz Munhos
Beatriz Munhos Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma jovem de 20 anos, identificada como Beatriz Munhos, morreu após ser baleada na cabeça durante um assalto na região de Sapopemba, na zona leste de São Paulo, na noite de sábado (1º). A vítima foi assassinada em frente ao pai e ao namorado. As informações são do g1 São Paulo.

De acordo com a Polícia Civil, os três saíram de Sorocaba, no interior de São Paulo, em direção à capital para entregar um drone. Enquanto aguardavam o comprador, dois homens chegaram em uma moto e anunciaram o assalto. A jovem chegou a disparar gás de pimenta contra um dos assaltantes, que reagiu com um tiro na cabeça dela.

O namorado de Beatriz tentou impedir a fuga do assaltante, mas não conseguiu. Os criminosos ainda levaram um celular.

Nas redes sociais, o pai da vítima publicou um vídeo lamentando a morte da filha no domingo (2). “Eu sou Lucas, sou o pai da Bia. Desculpa estar avisando vocês assim. A gente perdeu a Bia. Ela foi morta a tiros em São Paulo. Ai... Que crueldade que fizeram com a minha pequena. Vocês sabem como que ela era. É uma pessoa do bem, ela me ajudava demais, demais", relatou Lucas Munhos.

"Isso não pode acontecer com outros pais, pessoas. Outros pais não podem sofrer o que eu tô sofrendo. Essa bandidagem, tráfico, essas coisas, todas de bandido, de arma, têm que acabar. Eu imploro pro governo acabar com isso, pelo amor de Deus", disse.

Tags:

são Paulo Assalto

