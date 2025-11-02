DISTRITO FEDERAL

Mãe que perdeu três filhas em incêndio tenta marcar psiquiatra há 1 ano

Paciente também perdeu a mãe e uma irmã na tragédia. Além de não receber o tratamento, ela teme perder auxílios do governo

Em agosto de 2024, Gracione da Conceição Silva, de 31 anos, perdeu três filhas, a mãe e uma irmã em um fatídico incêndio, em Planaltina. A tragédia e a dor transformaram a vida mulher, que precisou ser encaminhada para tratamentos com psicólogo e psiquiatra. Mas, mesmo após tanto sofrimento, ela nunca conseguiu ser atendida por um profissional no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) pelo Sistema Único de Saúde (SUS).