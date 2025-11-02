Acesse sua conta
Mãe que perdeu três filhas em incêndio tenta marcar psiquiatra há 1 ano

Paciente também perdeu a mãe e uma irmã na tragédia. Além de não receber o tratamento, ela teme perder auxílios do governo

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 16:48

Fogo matou Kathleen Vitoria da Conceição Silva, 14 anos, Marybella Marinho da Silva, 9, e, Sophya Hellena Conceição Costa
Fogo matou Kathleen Vitoria da Conceição Silva, 14 anos, Marybella Marinho da Silva, 9, e, Sophya Hellena Conceição Costa Crédito: Metrópoles

Em agosto de 2024, Gracione da Conceição Silva, de 31 anos, perdeu três filhas, a mãe e uma irmã em um fatídico incêndio, em Planaltina. A tragédia e a dor transformaram a vida mulher, que precisou ser encaminhada para tratamentos com psicólogo e psiquiatra. Mas, mesmo após tanto sofrimento, ela nunca conseguiu ser atendida por um profissional no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

