Delegado baleado durante operação contra o CV no Rio tem hemorragia e está 'entre a vida e a morte'

Disparo atingiu a veia femoral, provocando uma grave hemorragia

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 18:50

PM em escadaria do Complexo do Alemão durante operação na manhã desta terça-feira (28)
PM em escadaria do Complexo do Alemão durante operação na manhã desta terça-feira (28) Crédito: Reprodução

O delegado Bernardo Leal, adjunto da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), foi baleado na coxa durante uma intensa operação policial no Complexo da Penha, zona norte do Rio, contra o Comando Vermelho (CV), na manhã desta terça-feira (28).

Segundo informações da corporação, o disparo atingiu a veia femoral, provocando uma grave hemorragia. Leal foi socorrido às pressas por colegas e levado ao Hospital Getúlio Vargas, também na Penha, onde passou por uma cirurgia de emergência. O estado de saúde do delegado é considerado gravíssimo.

Megaoperação contra o Comando Vermelho

Barricadas em chamas em reação à Operação Contenção por Reprodução
Barricada incendiada em rua do Complexo do Alemão por Reprodução
Agentes das forças de segurança em escadaria no Complexo do Alemão por Reprodução
PM em escadaria do Complexo do Alemão durante operação na manhã desta terça-feira (28) por Reprodução
Barricada incendiada no Alemão por Reprodução
Fuzil apreendido na Operação Contenção por Reprodução
Equipes deixam a Cidade da Polícia na manhã desta terça (28) por Reprodução
1 de 7
Barricadas em chamas em reação à Operação Contenção por Reprodução

Leia mais no portal Metrópoles, parceiro do Jornal Correio

