GRAVÍSSIMO

Delegado baleado durante operação contra o CV no Rio tem hemorragia e está 'entre a vida e a morte'

Disparo atingiu a veia femoral, provocando uma grave hemorragia

Metrópoles

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 18:50

PM em escadaria do Complexo do Alemão durante operação na manhã desta terça-feira (28) Crédito: Reprodução

O delegado Bernardo Leal, adjunto da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), foi baleado na coxa durante uma intensa operação policial no Complexo da Penha, zona norte do Rio, contra o Comando Vermelho (CV), na manhã desta terça-feira (28).

Segundo informações da corporação, o disparo atingiu a veia femoral, provocando uma grave hemorragia. Leal foi socorrido às pressas por colegas e levado ao Hospital Getúlio Vargas, também na Penha, onde passou por uma cirurgia de emergência. O estado de saúde do delegado é considerado gravíssimo.

