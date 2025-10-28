Delegado baleado durante operação contra o CV no Rio tem hemorragia e está 'entre a vida e a morte'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 18:50
O delegado Bernardo Leal, adjunto da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), foi baleado na coxa durante uma intensa operação policial no Complexo da Penha, zona norte do Rio, contra o Comando Vermelho (CV), na manhã desta terça-feira (28).
Segundo informações da corporação, o disparo atingiu a veia femoral, provocando uma grave hemorragia. Leal foi socorrido às pressas por colegas e levado ao Hospital Getúlio Vargas, também na Penha, onde passou por uma cirurgia de emergência. O estado de saúde do delegado é considerado gravíssimo.
Megaoperação contra o Comando Vermelho
