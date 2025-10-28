Acesse sua conta
Megaoperação contra o Comando Vermelho deixa 20 mortos no Rio de Janeiro

Entre os mortos estão dois policiais; mais de 60 suspeitos foram presos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 12:30

Fuzil apreendido na Operação Contenção
Fuzil apreendido na Operação Contenção tem bandeira da Bahia Crédito: Reprodução

A Operação Contenção, ação permanente do governo do estado para conter o avanço do Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro, deixou pelo menos 20 mortos e 56 presos nesta terça-feira (28) nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte. Entre os mortos, estão 18 suspeitos e dois policiais civis: Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, de 51 anos, conhecido como Máskara, recém-promovido a chefe de investigação da 53ª DP (Mesquita), e Rodrigo Velloso Cabral, de 34 anos, da 39ª DP (Pavuna).

A ação, ainda em andamento até a última atualização, mobilizou cerca de 2.500 agentes de segurança para cumprir 100 mandados de prisão. Criminosos reagiram com barricadas em chamas, tiros e até lançamento de bombas por drones. Em vídeo registrado durante os confrontos, é possível ouvir quase 200 disparos em apenas um minuto, em meio a colunas de fumaça. Parte dos suspeitos fugiu em fila indiana pela parte alta das comunidades, em uma cena lembrando a ocupação do Alemão em 2010.

Entre os detidos estão Thiago do Nascimento Mendes, o Belão do Quitungo, apontado como chefe do CV na região, e Nicolas Fernandes Soares, suspeito de operar financeiramente para Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca ou Urso. A Secretaria de Segurança Pública do Rio, Victor Santos, afirmou que “toda essa logística é do próprio estado. São aproximadamente 9 milhões de metros quadrados de desordem no Rio de Janeiro”, e destacou que a operação atinge cerca de 280 mil moradores. “Essa é uma ação necessária, planejada, com inteligência, e que vai continuar”, completou.

Megaoperação contra o Comando Vermelho

Barricadas em chamas em reação à Operação Contenção por Reprodução
Barricada incendiada em rua do Complexo do Alemão por Reprodução
Agentes das forças de segurança em escadaria no Complexo do Alemão por Reprodução
PM em escadaria do Complexo do Alemão durante operação na manhã desta terça-feira (28) por Reprodução
Barricada incendiada no Alemão por Reprodução
Fuzil apreendido na Operação Contenção por Reprodução
Equipes deixam a Cidade da Polícia na manhã desta terça (28) por Reprodução
1 de 7
Barricadas em chamas em reação à Operação Contenção por Reprodução

Os impactos na vida cotidiana foram imediatos. Escolas e postos de saúde suspenderam atividades: 28 unidades de ensino fecharam no Complexo do Alemão, 17 na Penha, e uma unidade estadual precisou ser interrompida. Cinco unidades de Atenção Primária da saúde suspenderam o funcionamento, enquanto uma clínica da família interrompeu visitas domiciliares. O transporte público também foi afetado, com 12 linhas de ônibus desviadas preventivamente para proteger rodoviários e passageiros.

No confronto, nove agentes de segurança foram baleados, dois morreram, e três civis foram atingidos por balas perdidas: um homem em situação de rua, uma mulher em uma academia e outro em um ferro-velho. A polícia apreendeu 31 fuzis, duas pistolas e nove motos.

A operação contou com apoio do Ministério Público do Rio (MPRJ), que acompanha o cumprimento de mandados e denúncias. Ao longo de um ano de investigação, foram identificados 67 denunciados por associação para o tráfico, além de três por tortura. Entre os principais líderes do CV estão Edgar Alves de Andrade, o Doca, e outros chefes como Pedro Paulo Guedes, o Pedro Bala; Carlos Costa Neves, o Gadernal; e Washington Cesar Braga da Silva, o Grandão. Segundo o MPRJ, eles “emitem ordens sobre a comercialização de drogas, determinam as escalas dos criminosos nas bocas de fumo e nos pontos de monitoramento e ordenam execuções de indivíduos que contrariem seus interesses”.

Participaram da operação policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE), unidades operacionais da PM da capital e Região Metropolitana, e agentes da Polícia Civil de delegacias especializadas, distritais, do Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro e da Subsecretaria de Inteligência. A ação contou ainda com helicópteros, blindados, veículos de demolição e ambulâncias do Grupamento de Salvamento e Resgate.

