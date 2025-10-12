Acesse sua conta
Líder do Comando Vermelho é morto e filho que estava no colo fica ferido em ataque a tiros

Bebê segue internado após ser atingido por dois disparos

  • Carol Neves

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 11:59

Crédito: Reprodução

O bebê de 1 ano e 8 meses atingido por tiros durante um ataque no Campeche, em Florianópolis (SC), permanece internado no Hospital Infantil Joana de Gusmão. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, a criança está recebendo “todos os recursos necessários para a manutenção de sua vida”. A criança estava no colo do pai, alvo do ataque, que foi morto. As informações são do NDMais.

O bebê foi levado às pressas ao hospital após ser atingido no peito e no tornozelo, passando por cirurgia. “A criança está em estado gravíssimo no hospital. Vamos esperar as próximas horas e, caso infelizmente venha a óbito, teríamos duas vítimas desse crime”, disse  o delegado Pedro Mendes ao Cidade Alerta SC, na noite de sexta-feira (10).

Líder do CV foi morto com filho no colo

Alexandre Araújo Brandão era liderança do CV no Amazonas por Reprodução
Crédito: Reprodução

O ataque aconteceu em frente ao apartamento de Alexandre Araújo Brandão, de 37 anos, conhecido como “Xuruca”, líder do Comando Vermelho no Amazonas. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele foi surpreendido pelo suspeito, que subiu até a sacada e atirou. Xuruca tentou fugir com o filho nos braços, mas foi atingido diversas vezes e caiu na porta de casa, morrendo ainda no local. O autor dos disparos fugiu em um carro vermelho e ainda não foi localizado.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, Xuruca tinha histórico criminal e, em janeiro de 2024, foi preso em Florianópolis. Estava foragido por homicídio e lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas, usando uma empresa distribuidora de medicamentos para movimentações suspeitas.

Na ocasião de sua prisão, Xuruca estava com quatro armas, que a investigação acredita terem sido usadas para cometer homicídios e controlar o tráfico em Florianópolis, região que passou a comandar após fugir do Amazonas.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que busca identificar a motivação do homicídio e localizar o responsável pelo ataque.

