Anvisa proíbe medicamentos clandestinos de marca que vendia “Mounjaro Natural”

Elaine Sanoli
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 20:03
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decretou, nesta terça-feira (16), a proibição de produtos da marca Seiva Real. Segundo o órgão, a medida atinge qualquer tipo de comércio, distribuição, divulgação e consumo de todos os lotes do medicamento clandestino da marca, que são fabricados por empresa de origem desconhecida.
Veja produtos da marca Seiva Real
O motivo da ação, de acordo com a Anvisa, foi a comprovação de propaganda e anúncio de venda de produtos fitoterápicos sem registro, notificação ou cadastro junto ao órgão.
Além disso, a medida também proíbe o produto clandestino conhecido como “Ex Magrinha; Ex Magro(a)”, de origem desconhecida. O falso medicamento está impedido de ser comercializado, distribuído, fabricado, divulgado e utilizado, após a comprovação de propaganda e anúncio de venda sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa. Conforme o órgão, os produtos estariam sendo comercializados de forma irregular como suplementos alimentares.