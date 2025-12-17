FISCALIZAÇÃO

Anvisa proíbe medicamentos clandestinos de marca que vendia “Mounjaro Natural”

Produtos eram anunciados de forma irregular

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 20:03

Mounjaro Natural da Seiva Real Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decretou, nesta terça-feira (16), a proibição de produtos da marca Seiva Real. Segundo o órgão, a medida atinge qualquer tipo de comércio, distribuição, divulgação e consumo de todos os lotes do medicamento clandestino da marca, que são fabricados por empresa de origem desconhecida.

Veja produtos da marca Seiva Real 1 de 8

O motivo da ação, de acordo com a Anvisa, foi a comprovação de propaganda e anúncio de venda de produtos fitoterápicos sem registro, notificação ou cadastro junto ao órgão.