MEIO AMBIENTE

Mais de 35 aves silvestres, incluindo espécies raras, são resgatadas de cativeiro

Um homem foi preso na ação

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 21:28

Aves foram resgatadas Crédito: Divulgação/Ascom/PCMA

Mais de 35 aves silvestres foram resgatadas e armas de fogo foram apreendidas pela Polícia Civil do Maranhão (PCMA), na tarde desta quinta-feira (17). Durante a Operação Protetor dos Biomas, do Ministério da Justiça e da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, um homem envolvido em crimes ambientais também foi preso. A operação foi deflagrada nos municípios de Bacabal e Lago Verde.



A ação teve início após denúncias. Equipes foram enviadas a residências suspeitas no povoado São José dos Verdadeiros, no município de Bacabal, e também no município de Lago Verde.

Nos locais, os policiais localizaram mais de 35 aves silvestres mantidas ilegalmente em cativeiro, incluindo espécies raras, acondicionadas em diversas gaiolas. Também foram encontradas armas de fogo de calibre .22, o que agravou a situação dos investigados.

Os animais passarão pelos procedimentos legais para posterior destinação adequada, com acompanhamento dos órgãos ambientais competentes.