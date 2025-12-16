Acesse sua conta
Aves silvestres são resgatadas de cativeiro ilegal

Foram encontrados pássaros das espécies pixarro, canário-da-terra, tico-tico e bigodinho

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 22:15

10 aves foram resgatadas na ação
10 aves foram resgatadas na ação Crédito: Divulgação/GCM

Ao menos 10 aves silvestres foram resgatadas de um criadouro ilegal na cidade de Guarulhos, em São Paulo. A ação ocorreu na segunda-feira (15), no bairro Vila Carmela I, durante uma fiscalização da Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM), após o recebimento de uma denúncia.

Na residência indicada, foram encontrados pássaros das espécies pixarro (4), canário-da-terra (2), tico-tico (2) e bigodinho (2). O proprietário do imóvel não possuía autorização do órgão ambiental competente para manter os animais e, por isso, foi encaminhado à Delegacia de Investigações sobre Crimes contra o Meio Ambiente (Dicma).

Na delegacia, foi lavrado um auto de infração por crime ambiental. As aves silvestres foram encaminhadas ao Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres de São Paulo (Cetras-SP).

Brasil Aves Silvestres Tráfico de Aves

