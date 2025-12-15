Acesse sua conta
Mais de 100 aves silvestres são resgatadas em torneio ilegal de canto de pássaros

Três pessoas foram conduzidas a delegacia

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 17:30

Evento ilegal foi interditado com a chegada das autoridades
Evento ilegal foi interditado com a chegada das autoridades Crédito: Divulgação/Inema

Cerca de 106 aves silvestres foram resgatadas neste domingo (14), no Ginásio Municipal do município de Medeiros Neto, no extremo sul da Bahia. Na ocasião, ocorria um evento ilegal de canto de pássaros. O resgate foi fruto de uma operação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), em parceria com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA).

De acordo com informações divulgadas pelo órgão, os animais foram encontrados em gaiolas no ginásio após uma denúncia de maus-tratos a animais silvestres. No local, dezenas de pessoas participavam do evento ilegal. Parte do público deixou o ginásio rapidamente pela saída dos fundos.

Aves de canto são o principal alvo de tráfico de animais silvestre

As 106 aves resgatadas foram recolhidas para adoção das medidas cabíveis previstas na legislação ambiental, e diversas gaiolas foram destruídas ainda no local. Algumas delas poderiam alcançar valores superiores a R$ 50 mil no mercado ilegal, segundo o Inema.

A fiscal ambiental Naira Leone explicou que os torneios de canto de aves podem ocorrer de forma legal, desde que os responsáveis obtenham as devidas licenças. “No entanto, atualmente essa atividade está temporariamente proibida como medida preventiva em razão da gripe aviária, justamente para evitar riscos de contaminação e proteger tanto a fauna quanto a saúde pública. Por isso, qualquer realização de evento desse tipo neste momento configura descumprimento das normas vigentes”, informou.

Três responsáveis foram identificados pelas autoridades policiais e conduzidos à Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, onde prestaram depoimento e foram liberados posteriormente.

Tags:

Bahia Venda Ilegal Aves Silvestres

