Mulher é presa em flagrante por maus-tratos após abandonar cachorro em casa

Suspeita foi conduzida para delegacia de Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 21:47

Animal foi encontrado em estado de extrema debilidade
Animal foi encontrado em estado de extrema debilidade Crédito: Reprodução/ PCBA

Uma mulher foi presa em flagrante na manhã desta segunda-feira (15), na cidade de Feira de Santana, no interior da Bahia. Ela é suspeita de cometer maus-tratos contra um animal ao abandoná-lo. O cachorro foi encontrado em um imóvel aparentemente abandonado, sem acesso à água e à alimentação, em estado de extrema debilidade.

Segundo informações da Polícia Civil, a mulher foi detida durante fiscalizações da Operação Guardiões da Vida Animal Fase 2, no bairro Brasília. Ela afirmou à polícia que havia deixado o animal sob os cuidados de um parente, mas acabou presa em flagrante e apresentada à Central de Flagrantes (Cenflag).

O animal foi resgatado com o apoio de representantes do Grupo de Apoio Técnico Tático à Investigação (GATTI), da 2ª Delegacia Territorial de Feira de Santana, da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Bahia (OAB-BA), da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, do Centro de Controle de Zoonoses e de uma associação de proteção animal.

Ela está à disposição da Justiça. O cão foi entregue, mediante termo, a uma associação de proteção animal, garantindo os cuidados necessários.

