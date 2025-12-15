Mulher é presa em flagrante por maus-tratos após abandonar cachorro em casa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 21:47
Uma mulher foi presa em flagrante na manhã desta segunda-feira (15), na cidade de Feira de Santana, no interior da Bahia. Ela é suspeita de cometer maus-tratos contra um animal ao abandoná-lo. O cachorro foi encontrado em um imóvel aparentemente abandonado, sem acesso à água e à alimentação, em estado de extrema debilidade.
Segundo informações da Polícia Civil, a mulher foi detida durante fiscalizações da Operação Guardiões da Vida Animal Fase 2, no bairro Brasília. Ela afirmou à polícia que havia deixado o animal sob os cuidados de um parente, mas acabou presa em flagrante e apresentada à Central de Flagrantes (Cenflag).
Mulher foi presa após abandonar o cachorro
O animal foi resgatado com o apoio de representantes do Grupo de Apoio Técnico Tático à Investigação (GATTI), da 2ª Delegacia Territorial de Feira de Santana, da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Bahia (OAB-BA), da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, do Centro de Controle de Zoonoses e de uma associação de proteção animal.
Ela está à disposição da Justiça. O cão foi entregue, mediante termo, a uma associação de proteção animal, garantindo os cuidados necessários.