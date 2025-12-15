Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Edição desta sexta (19) do CORREIO terá novo item exclusivo

Exemplar do dia e item serão vendidos por apenas R$ 13,00

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 20:49

logo correio ba og image
CORREIO* Crédito: Divulgação

Para os leitores que deixam para adquirir o presente de Natal nos últimos momentos, o CORREIO dará uma ajudinha neste ano. Nesta sexta-feira (19), o jornal do dia poderá ser comprado com um item exclusivo que, nesta edição, é uma nécessaire.

Os leitores poderão escolher entre duas variações de cores do item, vermelha e branca,  com a frase personalizada especialmente para a data e que sintetiza o desejo para as celebrações de fim de ano: “Seja feliz”.

Veja qual será o item que acompanhará a edição do CORREIO* de sexta

Item do CORREIO* por Divulgação
Item do CORREIO* por Divulgação
1 de 2
Item do CORREIO* por Divulgação

O jornal, junto com o produto, será vendido por R$ 13,00 em todos os pontos de venda, com exceção das grandes redes de supermercados. Na data, a edição do jornal sem o produto será vendida por R$ 2,00.

Para os assinantes do CORREIO, basta ligar para a central de atendimento e solicitar a nécessaire na sexta-feira, por meio do número (71) 3480-9140 ou pelo WhatsApp (71) 98951-3000. Serão contemplados os primeiros 100 que entrarem em contato. A entrega para assinantes acontece apenas na capital. A promoção é válida enquanto durarem os estoques.

Tags:

Bahia Salvador Jornalismo Correio

Mais recentes

Imagem - 'Não quero': influenciador reclama de abordagem a turistas no Centro Histórico de Salvador

'Não quero': influenciador reclama de abordagem a turistas no Centro Histórico de Salvador
Imagem - Três jovens são mortos e adolescente baleada durante festa paredão na Bahia

Três jovens são mortos e adolescente baleada durante festa paredão na Bahia
Imagem - Justiça manda influenciador apagar posts com denúncias contra esposa de vereador

Justiça manda influenciador apagar posts com denúncias contra esposa de vereador

MAIS LIDAS

Imagem - Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após ele rejeitar a ‘casa sem cara de casa’
01

Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após ele rejeitar a ‘casa sem cara de casa’

Imagem - Anjo da Guarda de 15 de dezembro alerta 3 signos: ainda dá tempo de restaurar laços que o tempo enfraqueceu, não perca a chance
02

Anjo da Guarda de 15 de dezembro alerta 3 signos: ainda dá tempo de restaurar laços que o tempo enfraqueceu, não perca a chance

Imagem - Tarot aponta segunda-feira (15) decisiva que redefine caminhos dos signos
03

Tarot aponta segunda-feira (15) decisiva que redefine caminhos dos signos

Imagem - Resultado da Quina 6903, desta segunda-feira (15)
04

Resultado da Quina 6903, desta segunda-feira (15)