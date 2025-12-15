Edição desta sexta (19) do CORREIO terá novo item exclusivo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 20:49
Para os leitores que deixam para adquirir o presente de Natal nos últimos momentos, o CORREIO dará uma ajudinha neste ano. Nesta sexta-feira (19), o jornal do dia poderá ser comprado com um item exclusivo que, nesta edição, é uma nécessaire.
Os leitores poderão escolher entre duas variações de cores do item, vermelha e branca, com a frase personalizada especialmente para a data e que sintetiza o desejo para as celebrações de fim de ano: “Seja feliz”.
Veja qual será o item que acompanhará a edição do CORREIO* de sexta
O jornal, junto com o produto, será vendido por R$ 13,00 em todos os pontos de venda, com exceção das grandes redes de supermercados. Na data, a edição do jornal sem o produto será vendida por R$ 2,00.
Para os assinantes do CORREIO, basta ligar para a central de atendimento e solicitar a nécessaire na sexta-feira, por meio do número (71) 3480-9140 ou pelo WhatsApp (71) 98951-3000. Serão contemplados os primeiros 100 que entrarem em contato. A entrega para assinantes acontece apenas na capital. A promoção é válida enquanto durarem os estoques.