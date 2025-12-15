PRESENTE DE NATAL

Edição desta sexta (19) do CORREIO terá novo item exclusivo

Exemplar do dia e item serão vendidos por apenas R$ 13,00

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 20:49

CORREIO* Crédito: Divulgação

Para os leitores que deixam para adquirir o presente de Natal nos últimos momentos, o CORREIO dará uma ajudinha neste ano. Nesta sexta-feira (19), o jornal do dia poderá ser comprado com um item exclusivo que, nesta edição, é uma nécessaire.



Os leitores poderão escolher entre duas variações de cores do item, vermelha e branca, com a frase personalizada especialmente para a data e que sintetiza o desejo para as celebrações de fim de ano: “Seja feliz”.

Veja qual será o item que acompanhará a edição do CORREIO* de sexta 1 de 2

O jornal, junto com o produto, será vendido por R$ 13,00 em todos os pontos de venda, com exceção das grandes redes de supermercados. Na data, a edição do jornal sem o produto será vendida por R$ 2,00.