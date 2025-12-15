Acesse sua conta
'Não quero': influenciador reclama de abordagem a turistas no Centro Histórico de Salvador

David Brito publicou vídeo com situações que enfrentou em viagem pela capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 20:01

Influenciador critica abordagem a turistas no Centro Histórico
Influenciador critica abordagem a turistas no Centro Histórico Crédito: reprodução

O influenciador de viagens, David Brito, usou o seu perfil no Instagram, no domingo (14), para criticar a abordagem de vendedores ambulantes de pintores corporais no Centro Histórico de Salvador.

Em um vídeo, David reuniu um compilado de momentos em que foi abordado insistentemente por vendedores e pintores corporais no Pelourinho e em frente ao Mercado Modelo.

Nas imagens, é possível ver o influenciador ser abordado por um pintor corporal e recusar o serviço. O vendedor insiste, diz que "é de coração", e tenta iniciar a pintura. David recusa mais uma vez, em tom mais impaciente: "Irmão, não precisa, obrigado".

Em seguida, ele aparece dentro do Elevador Lacerda mostrando que, mesmo com a recusa, o pintor chegou a dar uma pincelada no seu braço. "Como é que pode? Eu estou falando para o cara a todo momento que não quero, o maluco vem e me pinta", reclama ao mostrar o braço.

Em outro momento do vídeo, o influenciador rejeita uma abordagem insistente de um vendedor ambulante. "Não, não, tá de boa, vou fazer uma viagem e não quero", fala.

Nos comentários da publicação, usuários da rede social também reclamaram das abordagens a turistas. "Tenho pavor desse jeito de abordagem na Bahia. Isso é assédio", escreveu uma seguidora. "E ainda tem gente em outros vídeo [dizendo:] 'É só falar não, ninguém é obrigado'. Olha aí o assédio aos turistas", disse outro.

Tags:

Salvador Pelourinho Assédio Turista

