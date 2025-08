PONTO TURÍSTICO

Homem que cobrava R$ 130 por pintura corporal é preso na Barra

Policiais foram acionados por turista

Um homem foi preso na região do Farol da Barra, em Salvador, por suspeita de extorsão na cobrança de pinturas corporais. Uma turista acionou policiais militares que faziam rondas no bairro e contou que o suspeito cobrou R$ 130 no serviço. O caso aconteceu na última terça-feira (5). >