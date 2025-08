REVIRAVOLTA

Filipa muda de vida após se tornar viúva em 'Dona de Mim'

Personagem terá uma conquista importante, mesmo ainda abalada com a perda de Abel

No capítulo de "Dona de Mim" que vai ao ar nesta quarta-feira (6), a família Boaz estará atônica após a descoberta da morte de Abel (Tony Ramos). Depois de muita oração para que o empresário estivesse vivo, a prece não dá certo e Abel morre. Porém, a vida segue após a perda, com diversas reviravoltas na trama nos capítulos seguintes. O responsável pela morte do próprio irmão Jacques (Marcello Novaes) ocupará a mansão do personagem de "Dona de Mim" e assumirá a posição do irmão na presidência da fábrica de Lingeries. Já Filipa (Claudia Abreu), recém viúva, também terá uma outra reviravolta na sua vida após a perda. >