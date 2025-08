DE QUEM É A CULPA?

Vênus Talks se manifesta após confusão com Camila Fremder

Equipe do programa se posicionou após influenciadora convidada relatar que confundiu o podcast com o outro de nome semelhante

Elis Freire

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 18:01

Camila Fremder Crédito: Reprodução

O Vênus Day Talks se pronunciou através de um comunicado enviado ao CORREIO sobre a situação que envolveu a influenciadora Camila Fremder. Na semana passada, Camila viralizou ao relatar que aceitou o convite do programa, pensando que se tratava do Vênus Podcast, apresentado por Yasmin Yassine, mas logo antes do início da gravação no estúdio percebeu que estava no "podcast errado".>

Na nota, o Vênus Day Talks ressaltou que não houve nenhuma demonstração de desconforto ou arrependimento da escritora e podcaster, antes ou depois da publicação do episódio publicado há duas semanas. O comunicado reforçou que as entrevistas realizadas pelo projeto são “pautadas por ética, respeito e conteúdo técnico” e que Camila Fremder se prontificou a participar do programa sem problemas. >

"Durante a gravação, não houve qualquer questionamento da convidada sobre um possível engano. Ela também não demonstrou estranheza nem com o local, nem com a entrevistadora e se prontificou a seguir normalmente com a entrevista. Em nenhum momento foi solicitado a retirada do conteúdo nem antes e nem depois as postagens que ocorreram há mais de 15 dias", afirmou a nota.>

O projeto ressaltou ainda que o Vênus Day Talks foi lançado em maio de 2024 “com o propósito de discutir temas relacionados à saúde da mulher por meio de conteúdo médico, técnico e científico, por meio de eventos, palestras, redes sociais e um aplicativo informativo” e que o podcast é apenas uma de suas vertentes de atuação. >

Sobre o uso do nome semelhante, a equipe destacou que "Vênus" é uma palavra de uso público e genérica e que o nome completo do projeto foi devidamente registrado no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) em abril de 2024. >

A assessoria informou ainda que nos últimos 12 meses, o Vênus Talks realizou mais de 100 entrevistas, seguindo todos os mesmos protocolos, inclusive no episódio com Camila Fremder. Segundo a equipe, a participação foi formalmente confirmada e um perfil sobre o projeto foi enviado. O episodio foi ao ar há duas semanas, mas a situação só viralizou nesta quinta-feira (31), com diversos memes gerados pela expressão de desconforto de Camila durante o bate-papo. >

a camila fremder no podcast errado ficou parecendo uma cena de the office de tão constrangedor pic.twitter.com/JYpMoeewUa — mel roba cena (@megrassmann) July 31, 2025

Relembre a confusão

Camila Fremder virou assunto nas redes sociais após confundir dois podcasts com nomes semelhantes e acabar gravando em um estúdio que não fazia ideia de qual era. A influenciadora explicou que pensou que participaria do Vênus Podcast, comandado por Yasmin Yassine, mas, ao chegar ao local, percebeu que se tratava de outro programa: o Vênus Talk, apresentado por Renata Alves de Paula.>