PEITO ABERTO

Gilberto Gil dá entrevista ao Fantástico após perda da filha Preta: 'A mais espevitada'

Artista concedeu primeira entrevista depois da morte da cantora

Gilberto Gil recebeu a equipe do Fantástico, programa da TV Globo, na sua casa no Rio de Janeiro e concedeu a sua primeira entrevista exclusiva após a perda da sua filha Preta Gil no último dia 20. No bate-papo, o músico lembrou que Preta era a mais "espevitada" de todos os filhos e abriu o coração sobre como via o tratamento experimental de Preta nos Estados Unidos. >