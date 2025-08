CONFIRA

Ex de Preta Gil expõe ameaça de seguidora: ‘Se enforca’

Rodrigo Godoy foi casado com cantora por mais de oito anos

F Felipe Sena

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 20:06

Rodrigo Godoy deixou Preta Gil após diagnóstico da cantora Crédito: Reprodução | Instagram

O ex-esposo da cantora Preta Gil, Rodrigo Godoy tem sofrido alguns ataques desde quando se divorciou da cantora, que faleceu em julho deste ano. Mesmo após a morte da artista, o profissional de Educação Física continua recebendo mensagens ofensivas e cobranças sobre falta de infidelidade e respeito com Preta. >

Preta Gil 1 de 54

Nesta terça-feira (5), Godoy chegou a responder uma das seguidores. De maneira debochada, através dos stories do Instagram, ele colocou um vídeo pulando corda, ao expor a seguinte mensagem de uma seguidora na rede social: “Te enforca com essa corda”, escreveu.>

Animado e com música alegre, através dos stories, Godoy mostrou que não tem levado a sério os comentários de internautas. Inclusive, após a morte de Preta, internautas voltaram a resgatar declarações de Godoy, feitas em agosto do ano passado.>

Na ocasião, ele reagiu publicamente ao livro de memórias lançado por Preta, no qual ela detalhou a traição e o abandono que sofreu do então companheiro durante o tratamento contra o câncer.>

“[Preta] sempre deixou muito claro que iria fazer de tudo para f*der a minha vida está cumprindo o prometido em toda oportunidade que tem”, escreveu Rodrigo nas redes sociais, em resposta a um seguidor que o questionou se havia lido o livro da ex-mulher. “Estou quietinho na minha há um bom tempo, nunca falei nada. Se abrir minha boquinha para falar dos outros também, a casa de uma galera cai. [...] Só que eu não sou isso. E é isso.”>

Rodrigo e Preta foram casados por quase nove anos, e a separação veio à tona no início de 2023, quando a artista já enfrentava o diagnóstico de câncer no intestino. Pouco tempo depois, ela revelou que havia descoberto a traição com Ingrid Lima, stylist que trabalhava em sua casa.>

Sem citar nomes, o personal trainer também criticou a forma como foi retratado na autobiografia. “Ela usa muito as palavras para dar ênfase, peso e gravidade sobre o assunto que quer ser dito, independente de qual seja. [...] Sei também que vai passar superficialmente por cima de assuntos que não quer dar importância porque não é interessante para a imagem dela.”>

Na mesma sequência de publicações, ele afirmou ter recebido propostas para contar sua versão da história: “Muita gente me procurou para perguntar se eu também queria escrever um livro. Eu falei que não. Porém, talvez seja um mal necessário. Porque a história toda é muito mais profunda do que esse resumo do ‘macho escroto fez isso e aquilo’”.>