NOVA NAMORADA

Ex de Preta Gil, Rodrigo Godoy assume novo romance

Personal trainer foi flagrado aos beijos com Rhuana Rodrigues durante celebração da vitória do Fluminense

Rodrigo Godoy, ex-marido da cantora Preta Gil, assumiu publicamente seu novo relacionamento no último domingo (7). O personal trainer e influenciador surgiu aos beijos com a carioca Rhuana Rodrigues em uma postagem no Instagram, durante a comemoração da classificação do Fluminense para a semifinal do Mundial de Clubes da Fifa. >