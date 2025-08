TRETA

Rafinha Bastos não mede palavras e diz que Luana Piovani ‘meteu chifre’ em Rodrigo Santoro; veja vídeo

Humorista ainda afirmou que atriz não sabe “escolher homem de verdade”, o que reflete em suas frustrações

Felipe Sena

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 22:13

Luana Piovani gerou polêmica nas redes Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Nos últimos dias viralizou nas redes sociais uma entrevista do canal do YouTube “DR: Discutindo Relações”, com Luana Piovani. A atriz, que foi entrevistada pela apresentadora e influenciadora digital Giovana Fagundes, deu declarações polêmicas sobre a relação com os homens. >

No entanto, as declarações da loira que volta e meia está envolvida em polêmicas não passaram batidas, nem mesmo do humorista Rafinha Bastos. Durante a entrevista, a atriz emite opiniões sobre as relações difíceis com homens. “Toda vez que eu encontro alguém que vai casar, eu olho e digo: ‘quem conta pra ela?”, ressaltando as dificuldades da vida a dois.>

Rafinha Bastos, por sua vez, retirou o exato take da gravação da entrevista, e usou as redes sociais para debochar da fala de Piovani. “Querida, está falando de casamento, vamos ver se o problema não são as suas escolhas, tá bom?”, diz Rafinha.>

E de fato, Piovani traiu o ator Santoro, o que a mesma já chegou a relembrar no ano passado. “Eu traí porque meu relacionamento estava uma m****, eu estava vivendo dentro de uma prisão, completamente sufocada. Quando eu vi a possibilidade de liberdade, eu fui e voltei para dizer tchau", declarou. A traição aconteceu no Carnaval de Salvador, em 2000.>

Em seguida, o humorista começa a elencar relações amorosas fracassadas de Piovani, afirmando até que a atriz já traiu um dos parceiros. “Primeiro, mete um chifre no Rodrigo Santoro, o que é uma cagada até pra mim que sou homem”, afirma Rafinha. >

“Aí escolhe o cantorzinho da fogueira pra namorar que perde a cabeça e quebra os braços de uma velha”, ainda continua, se referindo a Dado Dolabella. Quando estava com Piovani, o ator Dolabella teve uma discussão com a atriz e na ocasião empurrou a camareira Esmeralda Honório, que na época tinha 62 anos, o que a levou a sofrer uma lesão no braço.>

Sem papas na língua, Rafinha ainda disse que Piovani não sabe escolher “um homem de verdade”. Por isso, cometeu outra mancada ao se casar com “um surfistinha de 22 anos”, no caso, Pedro Scooby. “Porr@, querida! Será que o problema está no casamento ou está em você?”>

Após terminar o relacionamento com o surfista, Luana Piovani protagonizou diversos momentos de tensão com o ex-esposo. Os dois foram até mesmo à Justiça para decidir questões da guarda dos filhos, Dom, de 13 anos, além dos gêmeos Bem e Liz, de 10 anos.>

Durante a entrevista de mais de 40 minutos, Piovani ainda causou polêmica ao afirmar que é apaixonada pelo “negócio”, ou seja, pela região íntima dos homens, mas que o resto “não presta”. A atriz ainda compartilhou a opinião de que “os homens não podem ver um b*urac0, que querem m$t*r”, gerando o maior burburinho nas redes sociais.>

A apresentadora Giovana Fagundes disse que ainda existem homens que se apaixonam, mesmo que em exceção. >

