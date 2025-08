CONCLUÍDO

Embasa finaliza serviços de manutenção e melhoria em Salvador e outros 12 municípios

Retorno da água ocorre de forma gradual ao longo das próximas 48 horas

Esther Morais

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 11:57

Operação durou pouco mais de 24h Crédito: Divulgação

A Embasa concluiu na manhã desta quarta-feira (6) a operação de manutenção e melhorias no sistema de abastecimento que afetou Salvador e mais 12 cidades baianas. O fornecimento já começou a ser restabelecido nos municípios, mas será gradual e, em alguns imóveis, pode ser normalizado em até 48h após o início da retomada. >

A empresa justifica que o retorno da água sempre ocorre aos poucos, pois é preciso captar água na barragem, enviar para a estação de tratamento e para os reservatórios de distribuição (Cabula, Campinas de Brotas, Dunas e Águas Claras, entre outros). A orientação é que a população mantenha o consumo consciente da água nesse período. >

Das 50 frentes de serviço, 48 foram concluídas durante a noite (5), como previsto. Duas frentes de trabalho de alta complexidade foram finalizadas no final da manhã de hoje (6), possibilitando a retomada de operação de todo o sistema.>

Falta de água em Salvador 1 de 19

“A retomada do fornecimento é um processo técnico e gradual, que precisa ocorrer de forma controlada até que as pressões se estabilizem nas redes, evitando vazamentos e outras intercorrências. Diferente da energia elétrica, a água precisa percorrer quilômetros de tubulações até chegar aos imóveis. Só Salvador tem mais de 5 mil quilômetros de rede distribuidora de água”, explica Joana Rolemberg, diretora de Operações da Embasa na RMS.>

As áreas mais próximas dos reservatórios e em regiões mais baixas são normalmente as primeiras a ter o serviço restabelecido. Já imóveis em áreas elevadas ou localizados nas pontas de rede podem levar mais tempo para voltar a receber água com regularidade.>

“O sistema precisa de pressão para levar a água até os pontos mais altos e distantes. É por isso que o retorno acontece em etapas”, detalha Joana. “Monitoramos tudo em tempo real para garantir a segurança do processo”, acrescenta. Durante o período de retomada, a Embasa seguirá disponibilizando abastecimento alternativo por carro-pipa, com prioridade para hospitais e demais unidades de saúde.>

Quais serviços foram realizados?

A operação de manutenção mobilizou cerca de 500 profissionais da Embasa. Os trabalhos começaram na madrugada de terça-feira (5), com frentes atuando simultaneamente em diferentes pontos do sistema. “Tudo isso para garantir o fornecimento de água tratada a milhões de pessoas, com qualidade e confiabilidade”, avalia Joana.>

O total investido na operação somou um total de investimentos da ordem de R$ 1,5 milhão. Além de intervenções necessárias na captação da barragem de Pedra do Cavalo, foram executados serviços como a ligação de uma derivação da adutora principal ao reservatório da Gomeia (São Caetano); melhorias em equipamentos de bombeamento nas barragens de Pedra do Cavalo e Joanes 2; substituição de válvulas e registros na estação de tratamento de Candeias (ETA Principal); além da revisão elétrica e limpeza geral de estruturas operacionais.>

Quais as áreas afetadas?