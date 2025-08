BAHIA

Netflix divulga série em Xique-Xique, e fãs reagem: 'Achei que a cidade fosse meme'

Moradores foram surpreendido com painel publicitário

Depois de virar meme nos últimos meses , a cidade de Xique-Xique, no centro-norte da Bahia, voltou a ser assunto nas redes sociais. Dessa vez, o município de 46 mil habitantes foi notado pela Netflix. A empresa de streaming escolheu a cidade para instalar um outdoor anunciando a nova temporada da série Wandinha. >

“Ninguém me entende aqui em Xique-Xique, Bahia”, diz a campanha publicitária colocada em uma das ruas da cidade. O outdoor faz referências aos jovens de estilo gótico que vivem longe dos grandes centros urbanos. A cidade fica a cerca de 580 quilômetros da capital baiana. Na tarde desta quarta-feira (6), a Netflix publicou uma foto do outdoor em seus perfis nas redes sociais. >

"Sim, é real. Wandinha em Xique-Xique, Bahia. A parte 1 da 2ª temporada já está disponível!", escreveu a empresa. Os seguidores aproveitaram a brincadeira para relembrar os memes que circularam nos últimos meses nas redes sociais sobre a cidade. "Achei que essa cidade era meme kkkk", afirma um comentário com mais de 2,6 mil curtidas. Outra pessoa retrucou: "Finalmente as pessoas vão entender que Xique Xique existe e não é só um meme!".>

A cidade ganhou projeção nacional quando foi associada a um lugar inóspito. Na internet, inclusive, circula a teoria conspiratória de que Michael Jackson estaria vivo e teria sido visto morando justamente no município banhado pelo Rio São Francisco. Dados do Google Trends apontam que Xique-Xique registrou um pico de interesse em pesquisas na plataforma na semana de 8 de junho deste ano, atingindo o nível máximo de popularidade, com índice 100 numa escala de 0 a 100. >