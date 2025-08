FALTOU AÍ?

Sem água: três milhões de baianos foram afetados pelo serviço da Embasa

Obras estavam previstas para terminar na terça (5), mas se estendem na manhã desta quarta (6)

Cerca de três milhões de baianos foram afetados pela megaoperação da Embasa que suspende o fornecimento de água em Salvador e mais 12 cidades baianas. A previsão era que o trabalho fosse completamente realizado na terça-feira (5), mas nesta quarta (6) ainda há serviços sendo realizados - está na reta final. A retomada do abastecimento já começou e vai ocorrer de forma gradual, podendo demorar até 48h para a normalização. >

Nas últimas 24h houve registro de falta d'água em diversos bairros da capital baiana, como Federação, Pernambués, São Cristóvão, Cajazeiras, Pau da Lima, Jardim Real, Liberdade, Fazenda Coutos e Fazenda Grande do Retiro, além de regiões no interior da Bahia. >

Os seguintes municípios são afetados: Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho, Candeias, São Francisco do Conde, Madre de Deus, parte de São Sebastião do Passé (Maracangalha), Santo Amaro, Saubara, Terra Nova, Coração de Maria, Conceição do Jacuípe e Amélia Rodrigues.>