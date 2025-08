MANUTENÇÃO

Embasa interrompe fornecimento em todos os bairros de Salvador e mais 12 cidades

Interrupção do serviço segue ao longo do dia

Os seguintes municípios são afetados: Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho, Candeias, São Francisco do Conde, Madre de Deus, parte de São Sebastião do Passé (Maracangalha), Santo Amaro, Saubara, Terra Nova, Coração de Maria, Conceição do Jacuípe e Amélia Rodrigues. >

De acordo com ela, no caso de Salvador, a parada do fornecimento de água acontece porque, desta vez, será feita manutenção em equipamentos que integram as duas partes do sistema: a parte que recebe água de Pedra do Cavalo e a parte que recebe água do rio Joanes. Por isso, todo o município será afetado.>