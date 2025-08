DE 5 A 14 DE AGOSTO

Ufba abre concurso para professor nesta terça (5) com salários de até R$ 8 mil

Vagas são para três campi: Salvador, Camaçari e Vitória da Conquista

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) abre inscrições nesta terça-feira (5) para 52 vagas no cargo de professor substituto em três campi: Salvador, Camaçari e Vitória da Conquista. As chances são para profissionais de nível superior com formação em diferentes áreas.>