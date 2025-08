NO SÁBADO (9)

Shopping terá treinão de funcional gratuito em homenagem ao Dia dos Pais

A atividade contará com café da manhã, sorteios, testagem de tênis e ativações exclusivas

Em comemoração ao Dia dos Pais, o Shopping Bela Vista vai receber o treinão de funcional 'O Pai Tá On', no próximo sábado (9), a partir das 6h30, na entrada principal do centro de compras.>