Executor de atentado contra diretor de presídio é suspeito de desparecimentos e mortes

Vítimas foram sequestradas e mortas em um intervalo de poucos dias em Eunápolis, no extremo sul do estado



Publicado em 4 de agosto de 2025 às 23:23

Weverton Antônio dos Santos (esquerda), Lucas Phelipe Costa Lemos (centro) e Gustavo Benfica (direita) Crédito: Reprodução e TV Santa Cruz

Preso nesta segunda-feira (4), o homem apontado pela polícia como o principal executor do atentado contra o diretor do Conjunto Penal de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, em maio deste ano, é também suspeito de envolvimento direto no desaparecimento e morte de quatro pessoas. Dentre as vítimas, está o motorista de aplicativo Weverton Antônio dos Santos, em maio. Segundo apurado por autoridades policiais, o suspeito faz parte da facção Comando Vermelho (CV). >

O homem preso nesta segunda é Romildo Ramos de Moraes, conhecido como 'RD'. De acordo com fonte policiais, ele é suspeito de envolvimento nos desaparecimentos e mortes de Weverton Antônio dos Santos, Gustavo da Conceição Benfica e Lucas Phelipe Costa Lemos, além de um quarto homem que sumiu em Pindorama, distrito de Porto Seguro, cuja identidade não foi revelada.>

De acordo com a Polícia Civil, RD atua como executor do CV, sendo o responsável por assassinar os alvos indicados pelo líder do grupo, Dadá. Ele é investigado por sequestros, homicídios e ocultação de cadáver. “Seu perfil operacional revela elevado grau de periculosidade e comprometimento com as ações mais violentas do grupo criminoso”, aponta uma das investigações da 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis.>

Vítimas>

O motorista de aplicativo Weverton Santos foi sequestrado em Eunápolis, após ser confundido com informante da polícia, quando começou a frequentar o bairro Alecrim para visitar a namorada. “Era uma pessoa que tinha amizades com policiais, apesar de não ser informante. A suspeita é que ele tenha sido capturado pelos traficantes, teve o celular analisado e que o contato de PMs na sua lista tenha motivado a morte”, afirmou uma fonte policial ao CORREIO, à época. >

Familiares receberam vídeos do rapaz esquartejado. "De manhã, o meu outro filho me ligou e disse que tinha recebido vídeo dele todo cortado. Eu logo achei que era um acidente, que eu iria no hospital, mas fui para a delegacia”, lamentou a mãe de Weverton, Nalva Ramos, de 48 anos. >

No dia 21 de maio, um investigado por envolvimento na morte do motorista por aplicativo já havia sido preso. José Rubens Alves de Assis Filho, conhecido pelo vulgo 'Rubão', também é um dos suspeitos de atuar no ataque contra o diretor do Conjunto Penal de Eunápolis, Jorge Magno Alves. >

Lucas Phelipe Costa Lemos, por sua vez, foi a uma festa no bairro Ariosvaldo Reis, no dia 17 de maio, e não mais retornou para casa. Ele foi sequestrado e morto pelo CV. Em depoimento, José Rubens relatou ter comprado quatro sacos plásticos e levado para José Vitor Dias Mendes, conhecido como 'Vitinho', no dia do crime. Ele conta que chegou ao lugar marcado com 'Vitinho' e viu o corpo de Lucas, que possuía marcas de disparos de arma de fogo. Segundo o suspeito, Lucas foi morto após julgamento do 'tribunal do crime', porque estava comercializando drogas de um homem envolvido com o Bonde do Maluco (BDM), identificado como Pedro Brito de Jesus e apelidado de 'PBL'.>

A morte de Lucas foi aprovada por Ednaldo Pereira Souza, conhecido como 'Dadá', líder e criador da facção Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), que foi incorporada pelo Comando Vermelho. Segundo Rubão, o ataque ao diretor foi uma ordem de Dadá.>

Já Gustavo Benfica, de 22 anos, desapareceu em Eunápolis no mês de maio, cerca de nove dias após a morte de Weverton. Segundo informações da TV Bahia, ele foi visto a última vez em casa, antes de sair de moto para visitar amigos. A família tentou contato por telefone, mas o aparelho do rapaz foi desligado. Ele residia no bairro Jardim América III.>