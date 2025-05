CRIME

'Tome aí seu X9': CV confundiu motorista de app esquartejado com informante

Weverton Antônio dos Santos, de 28 anos, foi confundido com informante

Wendel de Novais

Publicado em 22 de maio de 2025 às 16:00

Weverton Antônio dos Santos Crédito: Reprodução

A morte do motorista de aplicativo Weverton Antônio dos Santos, de 28 anos, em Eunápolis, no extremo-sul da Bahia, é mais um crime bárbaro com a ‘mão’ do Comando Vermelho (CV) no estado. Isso porque traficantes capturaram a vítima após supor que ele seria um informante da polícia. De acordo com fonte policial, a suspeita dos traficantes teria começado quando Weverton começou a frequentar o bairro Alecrim, que tem atuação da facção criminosa, para visitar uma mulher. >

“A vítima, que é moradora do centro de Eunápolis, começou a namorar com uma mulher desse bairro Alecrim, que é uma localidade periférica com forte atuação do CV. Além disso, era uma pessoa que tinha amizades com policiais, apesar de não ser informante. A suspeita é que ele tenha sido capturado pelos traficantes, teve o celular analisado e que o contato de PMs na sua lista tenha motivado a morte”, conta. >

Ainda segundo a fonte, um policial, assim como a família de Weverton, teria recebido o vídeo dele esquartejado após o crime. “Enviaram para esse policial e escreveram ‘tome aí seu X9’. Eles acreditavam, de maneira equivocada, que estavam matando alguém que passaria informações do traficante do bairro do Alecrim para agentes da polícia”, completa. As partes do corpo do motorista foram encontradas pela polícia em Eunápolis. O carro dele, no entanto, foi abandonado fora da cidade, em um distrito. >