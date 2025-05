CRIME

'Morena Premiações': rifeira é executada a tiros em Vera Cruz

Caso foi registrado na noite de quarta-feira (21)

Uma execução assustou moradores do bairro Tapioca, em Vera Cruz, na noite de quarta-feira (21). No caso, uma rifeira identificada como Carina Santos de Souza, que é mais conhecida como ‘Morena Premiações’, foi morta a tiros nas proximidades da Rodovia BA 001. Informações iniciais apontam que a vítima teria sido alvo de cinco disparos. >

O caso foi confirmado pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA) por meio de nota. De acordo com a corporação, agentes do 23º Batalhão (BPM) foram acionados em uma denúncia sobre a e execução. Ao chegar no local, no entanto, os policiais encontraram Carina sem vida e isolaram a área para a perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT). >