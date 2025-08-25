Pinguim chama a atenção ao ser flagrado nadando em praia de Salvador; veja vídeo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 08:59
Um pinguim roubou a cena neste domingo (24) ao ser flagrado em uma praia da capital baiana. No registro compartilhado pelas equipes do Projeto Baleia Jubarte e Shark Dive Centro de Mergulho, o animal da espécie pinguim-de-Magalhães aparece “pleníssimo” nadando sozinho. “Observamos as baleias e, de brinde, encontramos um pinguim domingando de boa”, diz a legenda da publicação.
A temporada de inverno trouxe alguns pinguins-de-Magalhães errantes ao litoral baiano. São originários da Patagônia que migram em busca de alimento, mas alterações climáticas e correntes marítimas mais fortes no sul da América podem desviá-los até o Nordeste do Brasil.
Neste ano de 2025, o Instituto Mamíferos Aquáticos já registrou cerca de 27 encalhes no estado. Muitos chegam debilitados e com hipotermia, por isso não devem ser devolvidos ao mar ou colocados em gelo. A recomendação é manter distância, afastar os animais domésticos e acionar órgãos ambientais como o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Ima ou Polícia Ambiental.