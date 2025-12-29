SAÚDE

Sete pessoas são internadas com suspeita de intoxicação por metanol no interior da Bahia

Casos foram divulgados pela Sesab nesta segunda-feira (29)

Maria Raquel Brito

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 23:05

Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal Crédito: Reprodução

Sete pessoas foram internadas no Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal, no nordeste baiano, por suspeita de intoxicação por ingestão acidental de metanol após consumo de bebida alcoólica. As informações foram repassadas na noite desta segunda-feira (29), através de nota oficial da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

De acordo com a secretaria e a prefeitura do município, os pacientes permanecem acolhidos e em observação, com assistência em andamento, e os protocolos assistenciais foram acionados.

Metanol continua fazendo vítimas 1 de 27

A apuração das causas foi iniciada com atuação do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs-BA), do Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Bahia (Ciatox-BA), Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, bem como da Polícia Civil e Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A Sesab afirmou ainda que serão realizados exames laboratoriais e, caso necessário, será administrado antídoto específico.

Casos de intoxicação por metanol

No último dia 10, um jovem identificado como Fridman Gustavo Amorim Brito, de 22 anos, morreu após passar 29 dias internado no Hospital Regional de Juazeiro, no norte da Bahia. Ele é a segunda vítima fatal ligada ao consumo de uma bebida alcoólica — um uísque — contaminada com metanol, de acordo com informações do g1.

A primeira morte registrada foi a da namorada de Fridman, a influenciadora digital Yasmin Ângela, que faleceu há um mês, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, após os dois ingerirem a bebida contaminada durante a festa de aniversário da jovem. Yasmin passou mal pouco depois de beber o uísque.

Até o dia 20 de novembro, o Brasil havia registrado 62 casos confirmados de intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Até aquela data haviam sido registradas 16 mortes, sendo nove em São Paulo, três no Paraná, três em Pernambuco e uma em Mato Grosso.