Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Brasil tem 58 casos de intoxicação por metanol; mortes chegam a 15

Estão em investigação 50 registros e nove óbitos

  • A
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Agência Brasil

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 23:16

Fomepizol, usado no tratamento de intoxicação por metanol
Fomepizol, usado no tratamento de intoxicação por metanol Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

O número de notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas atualizado pelo Ministério da Saúde, nesta sexta-feira (24), indica, ao todo, 58 casos confirmados e 50 em investigação. Já foram descartadas 635 notificações.

O registro de mortes chegou a 15, sendo nove em São Paulo, seis no Paraná e seis em Pernambuco.

Mais nove óbitos seguem em investigação: quatro em Pernambuco, dois no Paraná, um em Minas Gerais, um em Mato Grosso do Sul e um em São Paulo. Foram descartadas 32 notificações de óbitos que estavam sob investigação.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Jovem que bebeu gin adulterado com metanol morre após 52 dias em coma

Risco de intoxicação por metanol divide o consumo de bebidas em festa tradicional de cidade baiana

Bebidas adulteradas com metanol podem ter origem em combustível adulterado

São Paulo lidera

O estado de São Paulo segue com o maior número de casos: 44 confirmados e 14 em investigação. Há ainda seis casos confirmados no Paraná, cinco em Pernambuco, um no Rio Grande do Sul, um em Mato Grosso e um em Tocantins.

Intoxicação por metanol
Intoxicação por metanol Crédito: Agência Brasil

Tags:

Metanol

Mais recentes

Imagem - Moraes assina carta para intimar Paulo Figueiredo nos Estados Unidos

Moraes assina carta para intimar Paulo Figueiredo nos Estados Unidos
Imagem - Evite multas: renove sua CNH pela internet com apenas 4 documentos

Evite multas: renove sua CNH pela internet com apenas 4 documentos
Imagem - Nova Carteira de Identidade: saiba quanto custa, como emitir e o prazo o máximo para renovar

Nova Carteira de Identidade: saiba quanto custa, como emitir e o prazo o máximo para renovar

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada