Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Motoboy que ficou cego após beber uísque com metanol tem alta após 45 dias e lembra sintomas: 'Queimava'

Wesley Pereira, de 31 anos, diz que ajudava os pais financeiramente e se preocupa com futuro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 13:10

Wesley Neves
Wesley Neves Crédito: Reprodução

Foram 45 dias entre tubos, remédios e incertezas até que o motoboy Wesley Neves Pereira, de 31 anos, deixasse o hospital nesta quarta-feira (8). Magro e com dificuldades para andar, ele voltou para casa após sobreviver a uma grave intoxicação por metanol — substância usada indevidamente em bebidas alcoólicas adulteradas.

O problema começou em um sábado de festa. Wesley comprou uma garrafa de uísque para levar a um baile funk. “Fechada. Garrafa fechada”, lembra ele, que falou em entrevista à TV Globo. Questionado se chegou a verificar o lacre, respondeu: “Não cheguei a olhar não. A gente só bebeu mesmo".

No dia seguinte, o que parecia ressaca virou desespero. “Dor na barriga. Eu falei: ‘Mãe, está doendo muito. Pegando fogo, está queimando’. Aí ela falou: ‘Calma, filho, calma’”, conta o motoboy, ainda com voz fraca. A intoxicação comprometeu os pulmões, o levou à intubação e provocou um AVC.

Agora, com uma cicatriz da traqueostomia no pescoço e movimentos limitados, Wesley tenta se readaptar. “Muita fraqueza no movimento, mobilidade ruim. Eu tenho que ficar tomando remédio direto para dor nas pernas”, relata. “A  visão eu perdi também.”

Para a irmã, Sheily Pereira Neves, o reencontro é ao mesmo tempo motivo de alívio e tristeza. “Muito difícil. Ai, gente! A gente vê ele como ele era e como ele está...”, diz, emocionada. “Uma pessoa que estava bem, que saiu para se divertir... e voltar nesse estado.”

Leia mais

Imagem - 'Destruída, parece que tomei a cachaça do mundo todo', disse jovem que morreu intoxicada por metanol

'Destruída, parece que tomei a cachaça do mundo todo', disse jovem que morreu intoxicada por metanol

Imagem - Jovem de 30 anos morre após tomar drinque 'batizado' com metanol

Jovem de 30 anos morre após tomar drinque 'batizado' com metanol

Imagem - Pé na areia, (sem) caipirinha: Medo do metanol derruba venda de roscas  no Porto da Barra

Pé na areia, (sem) caipirinha: Medo do metanol derruba venda de roscas  no Porto da Barra

O oftalmologista Fábio Ejzenbaum, que acompanha casos semelhantes, explicou que a recuperação é demorada e pode ser incompleta. “É um tratamento de longo prazo, em alguns casos multidisciplinar. E talvez, se a gente for falar da visão, é talvez uma reeducação, um modo desses pacientes aprenderem a viver de outra maneira, já que as sequelas, na maioria das vezes, não são reversíveis.”

Enquanto segue com terapias e medicamentos, Wesley diz se preocupar com o futuro e espera que as investigações sobre as bebidas contaminadas avancem. “Eu ajudo meu pai e minha mãe. Eu queria poder ajudar. Não poderia ficar doente”, lamenta.

Mais recentes

Imagem - Mulher confessa que matou dez cachorros para testar dose exata de chumbinho antes de envenenar idoso

Mulher confessa que matou dez cachorros para testar dose exata de chumbinho antes de envenenar idoso
Imagem - Arte censurada: vereadores cobram fechamento de exposição com obras que retratam sexo e nudez

Arte censurada: vereadores cobram fechamento de exposição com obras que retratam sexo e nudez
Imagem - Sindicato deu informação falsa ao INSS sobre irmão de Lula, diz CGU

Sindicato deu informação falsa ao INSS sobre irmão de Lula, diz CGU

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a casa luxuosa de Fernanda Paes Leme com diária de R$ 6 mil no Santo Antônio Além Carmo
01

Como é a casa luxuosa de Fernanda Paes Leme com diária de R$ 6 mil no Santo Antônio Além Carmo

Imagem - Concurso público de prefeitura tem vagas com salários de até R$ 17 mil e alimentação de R$ 480
02

Concurso público de prefeitura tem vagas com salários de até R$ 17 mil e alimentação de R$ 480

Imagem - Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado
03

Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado

Imagem - Ex-presidente do Vitória está internado em estado grave e família pede oração
04

Ex-presidente do Vitória está internado em estado grave e família pede oração