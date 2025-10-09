Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 signos vão passar por transformações poderosas após o dia de hoje, 9 de outubro

Universo trará uma energia especial para esses três signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 14:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Após esta quinta-feira, dia 9 de outubro, o universo trará uma energia especial para três signos do zodíaco, abrindo portas para transformação, crescimento e novas oportunidades. O trânsito da Lua em trígono com Vênus desperta uma energia suave e amorosa, ideal para promover mudanças significativas em várias áreas da vida.

Essa energia é um convite para olhar para dentro, reconhecer padrões que precisam ser transformados e abraçar a mudança sem medo. O momento é de autoconhecimento, renovação e evolução. Para esses três signos, o universo oferece clareza, força e incentivo para que deem um passo importante rumo a um novo capítulo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Touro, essa é uma fase para prestar atenção aos sinais de mudança. O trígono da Lua com Vênus coloca luz sobre áreas da sua vida que precisam de transformação. Você poderá perceber alterações positivas em relacionamentos ou padrões que estavam estagnados.

Este é um momento de ação consciente. A energia atual traz oportunidades para renovar sua vida — seja em projetos, relacionamentos ou na sua própria visão de futuro. Não se acomode. Mudanças podem surgir de forma inesperada, e você está pronto para aproveitá-las. Essa fase promete trazer uma nova perspectiva e um impulso poderoso para sua evolução pessoal.

Características do signo de Touro

Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
1 de 7
Características do signo de Touro por Reprodução

Leia mais

Imagem - 4 signos que vão atrair abundância e sorte nesta quinta-feira (9 de outubro)

4 signos que vão atrair abundância e sorte nesta quinta-feira (9 de outubro)

Imagem - Cor e número da sorte para hoje (9 de outubro): veja como atrair boas energias e transformar o seu dia

Cor e número da sorte para hoje (9 de outubro): veja como atrair boas energias e transformar o seu dia

Imagem - Os astros revelam: 9 de outubro será o dia mais intenso do mês no amor; veja como seu signo será afetado

Os astros revelam: 9 de outubro será o dia mais intenso do mês no amor; veja como seu signo será afetado

Gêmeos: Gêmeos, você já percebe que está em um momento de virada. A energia do trígono Lua-Vênus traz sugestões e insights que podem mudar profundamente seu caminho. Talvez alguém importante ofereça um conselho ou uma visão que você ainda não havia considerado.

O que se apresenta hoje é um convite para uma grande transformação. Você pode sentir resistência, especialmente porque mudanças exigem sair da zona de conforto. Mas a sua capacidade de adaptação é um trunfo — e agora é hora de se lançar nessa renovação. Aceitar essa transformação pode abrir portas para uma vida mais rica, significativa e alinhada ao seu propósito.

Características do signo de Gêmeos

Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Gêmeos por Reprodução

Libra: Libra, você sente que chegou a hora de mudar novamente, e essa fase vem acompanhada de uma energia estimulante. O trígono da Lua com Vênus desperta um desejo profundo por beleza, crescimento e novas experiências.

Você estará mais sensível à harmonia e à estética da vida. As oportunidades de transformação surgirão de maneira natural, trazendo clareza e inspiração. Esse é o momento ideal para abraçar novas fases, experiências e conexões. Sua energia será de renovação, trazendo mais leveza e entusiasmo para sua jornada. Libra, prepare-se para sentir que a vida ficou muito mais vibrante.

Características do signo de Libra

Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Libra por Reprodução

Tags:

Signo Touro Gêmeos Libra Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Após dois anos, diretor de sucessos como 'Avenida Brasil' volta à Globo

Após dois anos, diretor de sucessos como 'Avenida Brasil' volta à Globo
Imagem - Cantor afirma que sua casa é assombrada por fantasmas: 'É mais sinistro do que eu pensava'

Cantor afirma que sua casa é assombrada por fantasmas: 'É mais sinistro do que eu pensava'
Imagem - Vela vermelha e desejo: simpatia promete ajudar a conquistar um amor impossível

Vela vermelha e desejo: simpatia promete ajudar a conquistar um amor impossível

MAIS LIDAS

Imagem - Toni Garrido se pronuncia após críticas por mudar letra de clássico do Cidade Negra
01

Toni Garrido se pronuncia após críticas por mudar letra de clássico do Cidade Negra

Imagem - Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado
02

Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado

Imagem - Prepare-se: 5 signos vão reencontrar pessoas do passado que preferiam esquecer nesta semana
03

Prepare-se: 5 signos vão reencontrar pessoas do passado que preferiam esquecer nesta semana

Imagem - Motoboy que ficou cego após beber uísque com metanol tem alta após 45 dias e lembra sintomas: 'Queimava'
04

Motoboy que ficou cego após beber uísque com metanol tem alta após 45 dias e lembra sintomas: 'Queimava'