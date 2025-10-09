VEM AÍ

3 signos vão passar por transformações poderosas após o dia de hoje, 9 de outubro

Universo trará uma energia especial para esses três signos

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 14:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Após esta quinta-feira, dia 9 de outubro, o universo trará uma energia especial para três signos do zodíaco, abrindo portas para transformação, crescimento e novas oportunidades. O trânsito da Lua em trígono com Vênus desperta uma energia suave e amorosa, ideal para promover mudanças significativas em várias áreas da vida.

Essa energia é um convite para olhar para dentro, reconhecer padrões que precisam ser transformados e abraçar a mudança sem medo. O momento é de autoconhecimento, renovação e evolução. Para esses três signos, o universo oferece clareza, força e incentivo para que deem um passo importante rumo a um novo capítulo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Touro, essa é uma fase para prestar atenção aos sinais de mudança. O trígono da Lua com Vênus coloca luz sobre áreas da sua vida que precisam de transformação. Você poderá perceber alterações positivas em relacionamentos ou padrões que estavam estagnados.

Este é um momento de ação consciente. A energia atual traz oportunidades para renovar sua vida — seja em projetos, relacionamentos ou na sua própria visão de futuro. Não se acomode. Mudanças podem surgir de forma inesperada, e você está pronto para aproveitá-las. Essa fase promete trazer uma nova perspectiva e um impulso poderoso para sua evolução pessoal.

Gêmeos: Gêmeos, você já percebe que está em um momento de virada. A energia do trígono Lua-Vênus traz sugestões e insights que podem mudar profundamente seu caminho. Talvez alguém importante ofereça um conselho ou uma visão que você ainda não havia considerado.

O que se apresenta hoje é um convite para uma grande transformação. Você pode sentir resistência, especialmente porque mudanças exigem sair da zona de conforto. Mas a sua capacidade de adaptação é um trunfo — e agora é hora de se lançar nessa renovação. Aceitar essa transformação pode abrir portas para uma vida mais rica, significativa e alinhada ao seu propósito.

Libra: Libra, você sente que chegou a hora de mudar novamente, e essa fase vem acompanhada de uma energia estimulante. O trígono da Lua com Vênus desperta um desejo profundo por beleza, crescimento e novas experiências.

Você estará mais sensível à harmonia e à estética da vida. As oportunidades de transformação surgirão de maneira natural, trazendo clareza e inspiração. Esse é o momento ideal para abraçar novas fases, experiências e conexões. Sua energia será de renovação, trazendo mais leveza e entusiasmo para sua jornada. Libra, prepare-se para sentir que a vida ficou muito mais vibrante.