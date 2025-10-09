VOCÊ ESTÁ NA LISTA?

4 signos que vão atrair abundância e sorte nesta quinta-feira (9 de outubro)

Vênus em harmonia com Júpiter traz oportunidades únicas para prosperidade e crescimento emocional; descubra quem vai receber esse impulso especial.

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 11:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Nesta quinta-feira, 9 de outubro, a energia cósmica se alinha para abrir portas para abundância, sorte e realizações. A harmonia entre Vênus e Júpiter cria um fluxo suave de energia positiva, trazendo oportunidades inesperadas, seja na área financeira, nos relacionamentos ou em conquistas pessoais.

Vênus rege o amor, dinheiro e harmonia, enquanto Júpiter governa crescimento, expansão e sorte. Juntos, eles oferecem um momento raro para atrair prosperidade. Hoje, você pode perceber que aquilo pelo qual trabalhou ou sonhou começa a se concretizar de maneira surpreendente.

Não basta esperar: a sorte se manifesta quando você age em sintonia com essa energia. Ouça sua intuição, aja com generosidade e mantenha pensamentos positivos - isso amplifica a energia cósmica ao seu favor. Agora, descubra quais são os quatro signos mais abençoados deste dia, pela previsão do site "YourTango".

Touro: Touro, nesta quinta-feira você será agraciado com abundância e sorte através das suas parcerias mais próximas — seja com um parceiro amoroso ou um colega de trabalho com quem compartilha forte ligação. Vênus traz harmonia e cooperação, permitindo que suas interações sejam produtivas e emocionalmente ricas.

Você estará em modo colaboração: capaz de ouvir, oferecer apoio e receber o mesmo em troca. Jupiter apoia você para transformar preocupações em soluções concretas. Converse, planeje e aja junto — a energia de hoje favorece decisões compartilhadas que trazem prosperidade. Ao final do dia, Touro, você sentirá não só segurança financeira, mas também uma profunda sensação de realização emocional.

Características do signo de Touro 1 de 7

Libra: Libra, o dia 9 de outubro traz uma energia de valorização pessoal e material. Você pode perceber um aumento no seu reconhecimento social ou profissional — e isso refletirá diretamente na sua sensação de abundância. É possível que receba uma proposta ou oportunidade que melhore seu status e sua qualidade de vida.

O alinhamento de Vênus e Júpiter favorece decisões audaciosas. Hoje não é dia para esperar: é hora de se posicionar, pedir o que deseja e mostrar seu valor. Seja uma promoção, um novo projeto ou uma aquisição importante, a sorte está ao seu lado quando você age com confiança. Libra verá frutos concretos desse movimento, fortalecendo tanto sua posição quanto sua autoestima.

Características do signo de Libra 1 de 9

Sagitário: Sagitário, nesta quinta-feira você atrai abundância de maneira clara e significativa. A energia cósmica coloca você em um momento de conclusão próspera: aquilo que estava em fase final de desenvolvimento agora traz retorno financeiro ou emocional. Pode ser a recompensa por um esforço ou sacrifício feito anteriormente.

Júpiter apoia para que você receba aquilo que lhe é devido, sem esforço excessivo. Vênus traz harmonia e reconhecimento, transformando o encerramento de um ciclo em uma celebração de conquistas. Hoje, Sagitário, a sorte virá de forma fluida — aproveite para agradecer e celebrar esse movimento.

Características do signo de Sagitário 1 de 9

Peixes: Peixes, sua quinta-feira será marcada por abundância e sorte no campo dos relacionamentos e das conexões emocionais. Vênus expande seu magnetismo, enquanto Júpiter intensifica a sensação de estar protegido e amado. Este é um dia de troca de energia positiva, onde pequenas ações de carinho podem trazer grandes recompensas.

Você sentirá uma forte conexão com pessoas importantes para sua vida, seja em nível amoroso ou social. Esse reconhecimento trará um efeito multiplicador de sorte, abrindo portas e criando oportunidades para novos começos. Hoje, Peixes, sua generosidade emocional será sua maior riqueza — e o universo retribuirá em dobro.