Os astros revelam: 9 de outubro será o dia mais intenso do mês no amor; veja como seu signo será afetado

Giuliana Mancini
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 08:20
O céu desta quinta-feira, dia 9 de outubro, fala sobre amor com maturidade. É hora de reconhecer o papel do ego, cultivar compaixão e abrir espaço para diálogos sinceros. Relações se fortalecem quando há respeito, empatia e disposição para perdoar, e isso vale tanto para quem está junto quanto para quem busca um novo amor. Veja a previsão do "Times of India".
Os signos no amor
Áries: O orgulho pode se tornar um obstáculo hoje. Evite transformar pequenas diferenças em disputas de poder. Ceder um pouco não diminui o que você sente - pelo contrário, aproxima.
Dica cósmica: Escolha estar em paz, não ter razão.
Touro: A empatia é o seu maior trunfo. Acolher as vulnerabilidades do outro, sem julgamento, fortalece laços. Solteiros, não se comparem: cada história amorosa tem seu tempo.
Dica cósmica: Gentileza é o novo charme.
Gêmeos: Comunicação é tudo. Escute de verdade, sem já pensar na resposta. Conversas honestas podem dissolver mal-entendidos e reacender o vínculo.
Dica cósmica: Palavras afetuosas curam mais do que longas discussões.
Câncer: O amor pode surgir nos gestos simples. Um encontro casual ou uma conversa leve pode virar algo especial. Nos relacionamentos, o cotidiano ganha sabor quando há presença e carinho.
Dica cósmica: O afeto mora nos detalhes.
Leão: Reflexões sobre o passado ajudam a definir o que você realmente quer. Deseja vínculos profundos, não passageiros. Fale sobre planos, sonhos e valores - é o momento certo.
Dica cósmica: O amor maduro começa quando o ego se aquieta.
Virgem: Você sabe planejar, mas o amor pede partilha. Divida metas e sonhos com quem está ao seu lado — isso fortalece a união. Solteiros, evitem rigidez e deixem a espontaneidade guiar.
Dica cósmica: O equilíbrio é o segredo da conexão duradoura.
Libra: Confiança se constrói aos poucos. Evite abrir demais o coração antes da hora — o tempo certo faz diferença. Um vínculo verdadeiro nasce da calma, não da pressa.
Dica cósmica: Mistério também é forma de sedução.
Escorpião: Comparações são armadilhas. Valorize o que há de único na sua relação ou no seu momento. O amor floresce quando não há competição.
Dica cósmica: Ame no seu ritmo - e à sua maneira.
Sagitário: O carinho está nos pequenos gestos. Palavras doces e atitudes gentis fortalecem o vínculo. Solteiros, irradiem o amor que desejam atrair.
Dica cósmica: O amor cresce quando é celebrado todos os dias.
Capricórnio: Novas conexões podem surgir de lugares inesperados. Expanda seu círculo, teste algo diferente com o parceiro ou conheça gente nova. O amor está onde há curiosidade.
Dica cósmica: O novo só chega quando há espaço para ele.
Aquário: Ambições são importantes, mas não devem ofuscar o coração. Valorize o tempo a dois, mesmo em meio a metas e projetos. Solteiros podem rever o que realmente buscam num parceiro.
Dica cósmica: O sucesso é mais leve quando há amor pra dividir.
Peixes: O perdão limpa o caminho. Guardar mágoas prende o coração no passado. Solteiros e comprometidos se beneficiam ao deixar ir o que já não vibra amor.
Dica cósmica: Curar é também abrir espaço para amar de novo.