Os astros revelam: 9 de outubro será o dia mais intenso do mês no amor; veja como seu signo será afetado

Emoções à flor da pele, reencontros e decisões profundas prometem virar o jogo nos relacionamentos nesta quinta-feira (9)

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 08:20

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Shutterstock/Reprodução

O céu desta quinta-feira, dia 9 de outubro, fala sobre amor com maturidade. É hora de reconhecer o papel do ego, cultivar compaixão e abrir espaço para diálogos sinceros. Relações se fortalecem quando há respeito, empatia e disposição para perdoar, e isso vale tanto para quem está junto quanto para quem busca um novo amor. Veja a previsão do "Times of India".

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
1 de 12
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

Áries: O orgulho pode se tornar um obstáculo hoje. Evite transformar pequenas diferenças em disputas de poder. Ceder um pouco não diminui o que você sente - pelo contrário, aproxima.

Dica cósmica: Escolha estar em paz, não ter razão.

Touro: A empatia é o seu maior trunfo. Acolher as vulnerabilidades do outro, sem julgamento, fortalece laços. Solteiros, não se comparem: cada história amorosa tem seu tempo.

Dica cósmica: Gentileza é o novo charme.

Gêmeos: Comunicação é tudo. Escute de verdade, sem já pensar na resposta. Conversas honestas podem dissolver mal-entendidos e reacender o vínculo.

Dica cósmica: Palavras afetuosas curam mais do que longas discussões.

Câncer: O amor pode surgir nos gestos simples. Um encontro casual ou uma conversa leve pode virar algo especial. Nos relacionamentos, o cotidiano ganha sabor quando há presença e carinho.

Dica cósmica: O afeto mora nos detalhes.

Veja como é cada signo

Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
1 de 4
Os signos do zodíaco por Reprodução

Leão: Reflexões sobre o passado ajudam a definir o que você realmente quer. Deseja vínculos profundos, não passageiros. Fale sobre planos, sonhos e valores - é o momento certo.

Dica cósmica: O amor maduro começa quando o ego se aquieta.

Virgem: Você sabe planejar, mas o amor pede partilha. Divida metas e sonhos com quem está ao seu lado — isso fortalece a união. Solteiros, evitem rigidez e deixem a espontaneidade guiar.

Dica cósmica: O equilíbrio é o segredo da conexão duradoura.

Libra: Confiança se constrói aos poucos. Evite abrir demais o coração antes da hora — o tempo certo faz diferença. Um vínculo verdadeiro nasce da calma, não da pressa.

Dica cósmica: Mistério também é forma de sedução.

Escorpião: Comparações são armadilhas. Valorize o que há de único na sua relação ou no seu momento. O amor floresce quando não há competição.

Dica cósmica: Ame no seu ritmo - e à sua maneira.

Sagitário: O carinho está nos pequenos gestos. Palavras doces e atitudes gentis fortalecem o vínculo. Solteiros, irradiem o amor que desejam atrair.

Dica cósmica: O amor cresce quando é celebrado todos os dias.

Capricórnio: Novas conexões podem surgir de lugares inesperados. Expanda seu círculo, teste algo diferente com o parceiro ou conheça gente nova. O amor está onde há curiosidade.

Dica cósmica: O novo só chega quando há espaço para ele.

Aquário: Ambições são importantes, mas não devem ofuscar o coração. Valorize o tempo a dois, mesmo em meio a metas e projetos. Solteiros podem rever o que realmente buscam num parceiro.

Dica cósmica: O sucesso é mais leve quando há amor pra dividir.

As 3 qualidades de cada signo

As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
1 de 12
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual

Peixes: O perdão limpa o caminho. Guardar mágoas prende o coração no passado. Solteiros e comprometidos se beneficiam ao deixar ir o que já não vibra amor.

Dica cósmica: Curar é também abrir espaço para amar de novo.

