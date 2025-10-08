Dinheiro em risco: Touro, Leão e Peixes correm risco de perdas financeiras em outubro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 16:00
Outubro chegou com energia intensa e movimento acelerado, e o clima astrológico do mês promete altos e baixos que podem impactar diretamente suas finanças. Com Mercúrio em Escorpião e a Lua Cheia em Áries, a impulsividade está alta, enquanto Netuno retrógrado em Peixes e Vênus em Libra tornam as emoções mais sensíveis.
O resultado é uma combinação perigosa para gastos desnecessários e decisões precipitadas. Por isso, alguns signos precisam ter atenção extra ao lidar com dinheiro. Confira quais são e como proteger seu bolso neste mês na previsão do astrólogo João Bidu.
Touro: Outubro pede cuidado redobrado com finanças para os taurinos, que naturalmente prezam por conforto e segurança. Com Urano retrógrado na Casa da Fortuna, imprevistos podem surgir e desequilibrar o orçamento, seja uma conta esquecida ou um gasto aparentemente pequeno que se torna maior com o tempo. Netuno também pode influenciar seu senso de prioridade, fazendo você ceder a desejos momentâneos em vez de necessidades reais. O conselho para este mês é claro: pense antes de abrir a carteira e evite compras impulsivas. Estratégia e paciência serão suas maiores aliadas.
Leão: Leoninos adoram brilhar, e outubro traz a energia para isso, mas também exige moderação. A entrada de Vênus em Libra reforça seu charme e aumenta o desejo de presentear a si mesmo, seja com roupas, estética ou experiências prazerosas. Porém, Plutão direto em Aquário pode trazer mudanças inesperadas nas finanças, especialmente em parcerias ou contratos. O risco vem da confiança excessiva: é hora de avaliar promessas e projetos com cuidado. Equilibrar prazer e planejamento será essencial para evitar surpresas desagradáveis.
Peixes: Peixes, suas emoções e seu bolso estarão em jogo neste mês. Netuno retrógrado no seu signo pode levar à idealização de situações e à confiança excessiva em pessoas, aumentando o risco de perdas financeiras. A Lua Minguante em Câncer também desperta seu desejo de ajudar, mas é preciso cuidado para não se prejudicar. Outubro pede clareza e pés no chão: analise antes de emprestar dinheiro ou aceitar propostas. Este é um mês para aprender a dizer “não” quando necessário e proteger sua estabilidade financeira.
No cenário geral, o céu de outubro alerta para impulsos, ilusões e decisões apressadas. Se você é de Touro, Leão ou Peixes, vale a pena manter atenção redobrada, evitar riscos e cultivar o olhar prático sobre suas finanças. Com equilíbrio e consciência, dá para passar por este mês preservando sua conta - e sua paz.