Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ismael morre em ‘A Viagem’? Saiba o que acontece com o vilão

Vilão é condenado por vários crimes e tenta fuga perigosa

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 17:22

Ismael tenta fuga para não pagar pelos seus crimes
Ismael tenta fuga para não pagar pelos seus crimes Crédito: Reprodução | Globo

Marcada por reviravoltas e mistérios, “A Viagem” (1994), atual reprise do Vale a Pena Ver de Novo é marcada por mais um acontecido que deixa vários personagens preocupados. O episódio desta quarta-feira (8), quando Ismael (Jonas Bloch) assume o controle de um helicóptero após o piloto ser baleado.

Cenas de A Viagem

A Viagem por Reprodução | TV Globo
A por Reprodução | TV Globo
A Viagem por Reprodução | TV Globo
A Viagem por Reprodução | TV Globo
A Viagem por Reprodução | TV Globo
1 de 5
A Viagem por Reprodução | TV Globo

Leia mais

Imagem - 'A Viagem': saiba o que acontece após a morte de Otávio na novela

'A Viagem': saiba o que acontece após a morte de Otávio na novela

Imagem - O que é o ritual da ‘mesa branca’ da novela ‘A Viagem’?

O que é o ritual da ‘mesa branca’ da novela ‘A Viagem’?

Imagem - Três dias sem comer: ‘Peão’ da novela ‘A Viagem’ faz do jejum intermitente um hábito

Três dias sem comer: ‘Peão’ da novela ‘A Viagem’ faz do jejum intermitente um hábito

Tudo começa quando Ismael é condenado na justiça por diversos crimes e tentar escapar, mas no meio do trajeto o plano vai por água abaixo, quando o helicóptero é alvejado, e o piloto morre depois de um tiro fatal.

Com isso, Ismael toma a decisão de assumir o controle da aeronave e ordena que Regina (Mara Carvalho) que o ajudou na fuga, se livre do corpo do piloto. Ela joga o corpo do piloto no meio de um matagal antes que o helicóptero pouse, marcando um dos momentos mais tensos da trama.

Na fuga, Ismael chega a ser baleado, mas não morre, mas tem um fim trágico: o vião fica tetraplégico e, em desespero, pede ajuda a Bia (Fernanda Rodrigues), sua filha e Estela (Lucinha Lins) desliguem os aparelhos que o mantém vivo no hospital, mas obviamente o pedido é recusado pelas duas.

Ismael termina o folhetim em uma cadeira de rodas, sozinho e sentindo na pele a consequência de seus atos, um castigos pelos crimes cometidos e manipulações ao longo da trama.

“A Viagem” é exibida na TV Globo, de segunda a sexta-feira, às 17h15 (horário de Brasília).

Leia mais

Imagem - 8 brincadeiras que ajudam a prevenir a miopia em crianças

8 brincadeiras que ajudam a prevenir a miopia em crianças

Imagem - 6 dicas para se alimentar bem na primavera

6 dicas para se alimentar bem na primavera

Imagem - 5 habilidades que podem impulsionar o seu estágio

5 habilidades que podem impulsionar o seu estágio

Mais recentes

Imagem - 'Dona de Mim': Polícia Federal faz operação na Boaz nesta quarta (8)

'Dona de Mim': Polícia Federal faz operação na Boaz nesta quarta (8)
Imagem - 4 signos vão viver uma reconciliação inesperada em outubro

4 signos vão viver uma reconciliação inesperada em outubro
Imagem - Zé Felipe abre o jogo sobre relação com Ana Castela: ‘A gente é bonitinho, né?’

Zé Felipe abre o jogo sobre relação com Ana Castela: ‘A gente é bonitinho, né?’

MAIS LIDAS

Imagem - Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado
01

Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado

Imagem - Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola
02

Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola

Imagem - Toni Garrido e o patrulhamento identitário: aonde o extremismo das militâncias vai nos levar?
03

Toni Garrido e o patrulhamento identitário: aonde o extremismo das militâncias vai nos levar?

Imagem - Mais de 600 bebidas impróprias para consumo são apreendidas em Salvador
04

Mais de 600 bebidas impróprias para consumo são apreendidas em Salvador