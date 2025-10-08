TENSÃO

Ismael morre em ‘A Viagem’? Saiba o que acontece com o vilão

Vilão é condenado por vários crimes e tenta fuga perigosa

Marcada por reviravoltas e mistérios, “A Viagem” (1994), atual reprise do Vale a Pena Ver de Novo é marcada por mais um acontecido que deixa vários personagens preocupados. O episódio desta quarta-feira (8), quando Ismael (Jonas Bloch) assume o controle de um helicóptero após o piloto ser baleado.

Tudo começa quando Ismael é condenado na justiça por diversos crimes e tentar escapar, mas no meio do trajeto o plano vai por água abaixo, quando o helicóptero é alvejado, e o piloto morre depois de um tiro fatal.

Com isso, Ismael toma a decisão de assumir o controle da aeronave e ordena que Regina (Mara Carvalho) que o ajudou na fuga, se livre do corpo do piloto. Ela joga o corpo do piloto no meio de um matagal antes que o helicóptero pouse, marcando um dos momentos mais tensos da trama.

Na fuga, Ismael chega a ser baleado, mas não morre, mas tem um fim trágico: o vião fica tetraplégico e, em desespero, pede ajuda a Bia (Fernanda Rodrigues), sua filha e Estela (Lucinha Lins) desliguem os aparelhos que o mantém vivo no hospital, mas obviamente o pedido é recusado pelas duas.

Ismael termina o folhetim em uma cadeira de rodas, sozinho e sentindo na pele a consequência de seus atos, um castigos pelos crimes cometidos e manipulações ao longo da trama.