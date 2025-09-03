ENTENDA

O que é o ritual da ‘mesa branca’ da novela ‘A Viagem’?

Sessão, que inclusive Alexandre (Guilherme Fontes) esteve tem objetivo de evolução

Felipe Sena

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 17:17

Sessão é guiada por médium Crédito: Reprodução | YouTube

‘A Viagem’ é um dos clássicos da TV Globo. A atual reprise do Vale a Pena Ver de Novo, a trama foi exibida originalmente em 1994 e tem como tema central a religião espírita.

Cenas de A Viagem 1 de 5

No folhetim são abordados diversos temas delicados que envolvem rituais espíritas e espíritos obsessores. Entre todos os capítulos da trama, um dos que, no entanto, chamam mais atenção do público, está os rituais em volta de uma mesa branca em que aconteciam sessões gravadas na época no centro espírita de Doutor Alberto, um dos cenários centrais da trama.

No local, espíritos se manifestaram através de médiuns para orientar o mundo espiritual e os vivos. Uma das cenas sobrenaturais em que o mistério paira no ar na trama é quando Alexandre (Guilherme Fontes) dá um sinal em uma sessão de mesa branca realizada por Dr. Alberto (Cláudio Cavalcanti), médium e conselheiro espírita.

Na ocasião, o vilão Alexandre, transforma o encontro em um duelo de palavras. Alberto, por sua vez, percebe a energia pesada de Alexandre e o chama pelo nome. Mas afinal, do que se trata as sessões ao redor da mesa branca em ‘A Viagem’?

De fato, os espíritos se manifestam através dos médiuns, caso do Alberto na trama. Inclusive alguns médiuns têm a capacidade específica de ver os espíritos. É o que explica a especialista em doutrina espírita Sula Gallão, em entrevista à CNN.

De acordo com a especialista, além do médium que recebe a comunicação de forma direta, outros membros do grupo mediúnico também podem perceber a presença espiritual. “Não são todos, mas muitos conseguem enxergar ou sentir o espírito durante a manifestação”, disse.

Na trama, assim como na realidade, o objetivo das sessões em que integrantes oram ao redor da mesa branca é a comunicação entre os encarnados e os desencarnados, onde os médiuns receptivos para que o espírito se manifeste.

Os espíritos que procuram a mesa branca recebem ajuda, orientação e tratamentos espirituais para sua evolução. Além disso, a sessão é um trabalho de equipe, com diferentes médiuns que contribuem de acordo com sua sensibilidade.

No folhetim, o doutor Alberto conduz essas sessões para guiar Alexandre e outros espíritos em seu caminho de evolução. As sessões da mesa branca são um elemento crucial da trama da novela que explora a vida após a morte e a influência dos espíritos sobre os vivos.