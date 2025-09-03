Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que é o ritual da ‘mesa branca’ da novela ‘A Viagem’?

Sessão, que inclusive Alexandre (Guilherme Fontes) esteve tem objetivo de evolução

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 17:17

Sessão é guiada por médium
Sessão é guiada por médium Crédito: Reprodução | YouTube

‘A Viagem’ é um dos clássicos da TV Globo. A atual reprise do Vale a Pena Ver de Novo, a trama foi exibida originalmente em 1994 e tem como tema central a religião espírita.

Cenas de A Viagem

A Viagem por Reprodução | TV Globo
A por Reprodução | TV Globo
A Viagem por Reprodução | TV Globo
A Viagem por Reprodução | TV Globo
A Viagem por Reprodução | TV Globo
1 de 5
A Viagem por Reprodução | TV Globo

Leia mais

Imagem - Longe da Globo, atriz de 'A Viagem' ressurge em peça premiada na Europa aos 71 anos

Longe da Globo, atriz de 'A Viagem' ressurge em peça premiada na Europa aos 71 anos

Imagem - Saiba qual vai ser a substituta de ‘A Viagem’ no ‘Vale a Pena Ver de Novo’

Saiba qual vai ser a substituta de ‘A Viagem’ no ‘Vale a Pena Ver de Novo’

Imagem - Por que Dona Guiomar sumiu de ‘A Viagem’? Atriz deixou novela por motivo pessoal

Por que Dona Guiomar sumiu de ‘A Viagem’? Atriz deixou novela por motivo pessoal

No folhetim são abordados diversos temas delicados que envolvem rituais espíritas e espíritos obsessores. Entre todos os capítulos da trama, um dos que, no entanto, chamam mais atenção do público, está os rituais em volta de uma mesa branca em que aconteciam sessões gravadas na época no centro espírita de Doutor Alberto, um dos cenários centrais da trama.

No local, espíritos se manifestaram através de médiuns para orientar o mundo espiritual e os vivos. Uma das cenas sobrenaturais em que o mistério paira no ar na trama é quando Alexandre (Guilherme Fontes) dá um sinal em uma sessão de mesa branca realizada por Dr. Alberto (Cláudio Cavalcanti), médium e conselheiro espírita.

Na ocasião, o vilão Alexandre, transforma o encontro em um duelo de palavras. Alberto, por sua vez, percebe a energia pesada de Alexandre e o chama pelo nome. Mas afinal, do que se trata as sessões ao redor da mesa branca em ‘A Viagem’?

De fato, os espíritos se manifestam através dos médiuns, caso do Alberto na trama. Inclusive alguns médiuns têm a capacidade específica de ver os espíritos. É o que explica a especialista em doutrina espírita Sula Gallão, em entrevista à CNN.

De acordo com a especialista, além do médium que recebe a comunicação de forma direta, outros membros do grupo mediúnico também podem perceber a presença espiritual. “Não são todos, mas muitos conseguem enxergar ou sentir o espírito durante a manifestação”, disse.

Na trama, assim como na realidade, o objetivo das sessões em que integrantes oram ao redor da mesa branca é a comunicação entre os encarnados e os desencarnados, onde os médiuns receptivos para que o espírito se manifeste.

Os espíritos que procuram a mesa branca recebem ajuda, orientação e tratamentos espirituais para sua evolução. Além disso, a sessão é um trabalho de equipe, com diferentes médiuns que contribuem de acordo com sua sensibilidade.

No folhetim, o doutor Alberto conduz essas sessões para guiar Alexandre e outros espíritos em seu caminho de evolução. As sessões da mesa branca são um elemento crucial da trama da novela que explora a vida após a morte e a influência dos espíritos sobre os vivos.

‘A Viagem’ é exibida na TV Globo às 17h15 após a Sessão da Tarde.

Leia mais

Imagem - Veja 6 alimentos funcionais que favorecem o emagrecimento

Veja 6 alimentos funcionais que favorecem o emagrecimento

Imagem - 5 dicas para renovar os ambientes sem grandes reformas

5 dicas para renovar os ambientes sem grandes reformas

Imagem - Aprenda 3 receitas de vitaminas nutritivas para o lanche da tarde

Aprenda 3 receitas de vitaminas nutritivas para o lanche da tarde

Mais recentes

Imagem - Protagonista de 'Ruptura' pensou em desistir da carreira ao perder papel em série

Protagonista de 'Ruptura' pensou em desistir da carreira ao perder papel em série
Imagem - Ruivinha de Marte entra para o fisiculturismo e mostra nova fase: 'Estou curada'

Ruivinha de Marte entra para o fisiculturismo e mostra nova fase: 'Estou curada'
Imagem - Bissexual, Kéfera explica por que tem mais dificuldade em se relacionar com mulheres

Bissexual, Kéfera explica por que tem mais dificuldade em se relacionar com mulheres

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua