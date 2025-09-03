CULINÁRIA

Aprenda 3 receitas de vitaminas nutritivas para o lanche da tarde

Veja como preparar bebidas deliciosas para deixar a alimentação mais equilibrada

Portal Edicase

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 06:30

Vitamina de coco, banana e aveia Crédito: Imagem: Alexandra Anschiz | Shutterstock

As vitaminas são excelentes opções para enriquecer os lanches da tarde, já que combinam diferentes frutas ricas em vitaminas, minerais e fibras essenciais para o bom funcionamento do organismo. Além de serem práticas e saborosas, ajudam a aumentar a ingestão de nutrientes importantes.

Vitamina 1 de 54

A seguir, confira 3 receitas de vitaminas nutritivas para o lanche da tarde!

Vitamina de coco, banana e aveia

Ingredientes

1 banana madura

200 ml de leite de coco

2 colheres de sopa de coco seco ralado sem açúcar

1 colher de sopa de aveia em flocos

1 colher de chá de mel

5 pedras de gelo

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de manga e maracujá Crédito: Imagem: Elizaveta Galitckaia | Shutterstock

Vitamina de manga e maracujá

Ingredientes

1 manga madura picada

1 polpa de maracujá

200 ml de leite desnatado gelado

1 colher sopa de mel

1 colher de sopa de linhaça

5 pedras de gelo

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de ameixa, maçã e morango

Ingredientes

5 morangos

1 maçã sem sementes e cortada em pedaços

3 ameixas secas sem caroço

200 ml de leite desnatado gelado

1 colher de sopa de aveia em flocos

1 colher de chá de mel

4 pedras de gelo

Modo de preparo