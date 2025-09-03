Aprenda 3 receitas de vitaminas nutritivas para o lanche da tarde

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Portal Edicase
Publicado em 3 de setembro de 2025 às 06:30
As vitaminas são excelentes opções para enriquecer os lanches da tarde, já que combinam diferentes frutas ricas em vitaminas, minerais e fibras essenciais para o bom funcionamento do organismo. Além de serem práticas e saborosas, ajudam a aumentar a ingestão de nutrientes importantes.
Vitamina
A seguir, confira 3 receitas de vitaminas nutritivas para o lanche da tarde!
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.