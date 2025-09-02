Acesse sua conta
Conheça 5 livros essenciais para um bom desempenho no vestibular

Clássicos contribuem para o repertório cultural e fortalecem a capacidade de argumentação

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 22:30

A leitura de obras clássicas é essencial para o vestibular (Imagem: TZIDO SUN | Shutterstock)
A leitura de obras clássicas é essencial para o vestibular Crédito: Imagem: TZIDO SUN | Shutterstock

A leitura de livros clássicos é essencial para os vestibulandos, pois costumam ser referências frequentes nas provas, especialmente em questões discursivas e nas redações. O contato com as obras amplia o repertório cultural e literário, enriquece o vocabulário e desenvolve a capacidade de interpretar diferentes contextos históricos, sociais e filosóficos.

De acordo com Bruno Alvarez, head de ensino e inovações da Geekie, solução de aprendizagem personalizada e ensino híbrido para o setor de educação básica baseada em inteligência de dados, o valor da leitura de obras fundamentais, em particular os clássicos, vai muito além da preparação para os exames. Ele afirma que esses livros são cruciais mesmo quando não estão na lista de leituras obrigatórias, pois “ajudam a desenvolver a interpretação de texto, a argumentação e a capacidade analítica de temas diversos”, diz.

Pensando nisso, Bruno Alvarez lista cinco livros essenciais para quem busca alcançar a nota máxima nos vestibulares. Confira!

1. Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881), de Machado de Assis

Considerado um marco do realismo brasileiro, o romance apresenta uma narrativa inovadora e repleta de ironia, em que o personagem-título narra sua história após morrer. Para Bruno Alvarez, a obra é uma excelente forma de exercitar a interpretação de textos complexos e identificar recursos estilísticos.

“O livro exige atenção aos detalhes, o que ajuda a expandir o vocabulário e o pensamento crítico”, afirma o profissional, que acrescenta: “Além disso, as reflexões filosóficas presentes na história contribuem para enriquecer o repertório para a redação”. A obra também ajuda a entender questões brasileiras. “Ler Machado é ler o Brasil, o que favorece também a compreensão do nosso país na atualidade”, diz.

2. Vidas Secas (1938), de Graciliano Ramos

Clássico que retrata a vida no sertão nordestino, o livro aborda temas como desigualdade social, pobreza e resistência. A linguagem concisa de Graciliano Ramos desafia o leitor a captar significados implícitos e compreender a construção de personagens simbólicos. “Esse exercício é fundamental para lidar com textos densos e extrair interpretações profundas, competência muito valorizada também pelos vestibulares”, destaca o especialista.

Os livros ajudam a melhorar a capacidade de argumentação para o vestibular (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)
Os livros ajudam a melhorar a capacidade de argumentação para o vestibular Crédito: Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock

3. A Hora da Estrela (1977), de Clarice Lispector

Com narrativa curta e intensa, a obra explora questões existenciais e sociais por meio da história da protagonista, Macabéa. Bruno Alvarez ressalta que o livro é especialmente interessante para desenvolver sensibilidade e capacidade de argumentação. “Clarice Lispector trabalha com múltiplas camadas de sentido, e compreender essas sutilezas é uma prática que certamente contribui para o desempenho em interpretação de textos complexos”, comenta.

4. Capitães da Areia (1937), de Jorge Amado

Ao retratar a vida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade nas ruas de Salvador, Jorge Amado oferece um panorama social e histórico que amplia a visão de mundo do estudante. “O contato com obras que abordam desigualdade , violência e solidariedade também enriquece o repertório sociocultural necessário para sustentar argumentos sólidos, inclusive nos vestibulares”, pontua o head de ensino e inovações da Geekie.

5. O Cortiço (1890), de Aluísio Azevedo

Um dos maiores representantes do naturalismo brasileiro, o romance mergulha no cotidiano do ambiente-título, explorando determinismos sociais. Segundo o especialista, esse enredo instiga o leitor a refletir sobre como contexto e ambiente moldam comportamentos. “É o tipo de leitura que estimula uma análise crítica, ajudando a estruturar raciocínios mais complexos para as questões dissertativas”, reforça.

Como aproveitar melhor cada leitura

Além de incluir essas obras no cronograma de estudos, Bruno Alvarez ainda recomenda registrar trechos marcantes, anotar interpretações e relacionar as histórias a temas contemporâneos. “A leitura ganha outro nível quando o estudante consegue fazer conexões entre o enredo e a realidade. Longe de ser um exercício utilitarista, ele potencializa o aprendizado, o pensamento crítico e fornece lições valiosas de cidadania, não só para os vestibulares”, conclui.

