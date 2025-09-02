Queridinho de quem treina: confira 6 mitos e verdades sobre o ovo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 2 de setembro de 2025 às 20:50
O ovo se destaca como uma fonte de energia e vitalidade. Repleto de nutrientes importantes para o corpo, contribui para o fortalecimento dos músculos, o equilíbrio do metabolismo e o apoio às funções cerebrais. Fácil de preparar e de combinar com diversos pratos, é considerado um aliado valioso para uma alimentação equilibrada e saborosa.
“O ovo é um dos alimentos mais completos que temos à disposição. Ele fornece proteína de alto valor biológico, vitaminas essenciais, minerais importantes e antioxidantes que contribuem para o bom funcionamento do organismo. Além disso, é acessível, versátil e pode ser incluído em diferentes preparações. O grande desafio ainda é combater os mitos antigos e reforçar, com base em ciência, que seu consumo moderado é benéfico e seguro”, explica Lúcia Endriukaite, nutricionista do Instituto Ovos Brasil.
Graças à sua riqueza nutricional, o ovo faz bem em todas as fases da vida:
A seguir, a nutricionista Lúcia Endriukaite esclarece 6 mitos e verdades sobre o consumo de ovo. Confira!
Verdade. Para a maioria das pessoas, o consumo diário é seguro quando inserido em uma dieta equilibrada.
Verdade . O alimento é seguro e especialmente importante: na gestante, a colina apoia a formação do tubo neural e do centro da memória; nas crianças, contribui para o desenvolvimento geral do organismo, além do cognitivo.
Depende. O ovo em si é saudável, mas o preparo em excesso de óleo vegetal rico em ômega 6 pode não ser a melhor escolha. Cozido, pochê ou mexido com pouco óleo são opções melhores.
Mito . Pesquisas atuais mostram que o colesterol dietético tem pouco impacto no LDL (colesterol ruim). O que realmente pesa são gorduras saturadas e trans.
Mito. A cor da casca só depende da raça da galinha. Nutricionalmente, são equivalentes.
Mito. Além das proteínas, o alimento se destaca pela presença de colina, nutriente fundamental para o cérebro e a memória, assim como vitaminas B12, ácido fólico, A, D e E, minerais como ferro, selênio e potássio, além de luteína e zeaxantina — antioxidantes que protegem a saúde ocular.
Um estudo prospectivo publicado no The American Journal of Clinical Nutrition , chamado “ Association of egg intake with blood lipids, cardiovascular disease, and mortality in 177,000 people in 50 countries ” (Dehghan et al., 2020), avaliou a associação entre o consumo de ovos (≥7 ovos/semana) e não encontrou relação significativa com lipídios sanguíneos, mortalidade ou eventos cardiovasculares maiores. Os autores concluíram que o consumo moderado de ovos (1 por dia) é seguro e não aumenta o risco de doenças cardiovasculares ou morte.
Para aproveitar ao máximo os benefícios, a recomendação é variar o cardápio e priorizar métodos de preparo mais saudáveis. Combinado a vegetais, grãos integrais e gorduras boas, o ovo se torna um aliado poderoso da saúde e do bem-estar.
Por João Pedro Costa