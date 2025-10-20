Acesse sua conta
Anjo da Guarda desta segunda (20 de outubro): 3 signos não escaparão do passado e viverão paixões que vão pegar fogo

O céu sopra verdades, desejos e provocações, e promete mexer profundamente com as emoções

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 00:30

Os signos e o amor
Os signos e o amor Crédito: Reprodução

O Anjo da Guarda chega com recados fortes para o coração. A segunda-feira será marcada por reencontros, lembranças e sentimentos que voltam com força total. O que estava adormecido pode despertar, e o que parecia encerrado pode reacender de forma inesperada. Para alguns signos, o amor vai se tornar uma chama impossível de conter. O céu sopra verdades, desejos e provocações, e promete mexer profundamente com as emoções de quem ainda não fechou certas portas.

Leão

O Anjo da Guarda de Leão avisa: não adianta fugir do que ainda pulsa. Um amor do passado pode reaparecer e bagunçar certezas que pareciam definitivas. O fogo leonino, que nunca se apaga completamente, será reaceso por alguém que sabe exatamente como te desestabilizar. Pode ser uma reconciliação arrebatadora ou uma última chance de encerrar algo pendente. O anjo pede coragem para viver o que o coração ainda pede, mesmo que doa, mas com verdade.

Características do signo de Leão

Características do signo de Leão por Reprodução

Escorpião

O anjo anuncia um reencontro capaz de incendiar tudo. O magnetismo escorpiano vai atrair olhares, mensagens e lembranças que pareciam esquecidas. A paixão retorna com intensidade, e você pode se ver dividido entre razão e desejo. O amor vem quente, profundo e irresistível, mas o anjo alerta: desta vez, só avance se for para valer. Paixões passageiras não têm mais espaço.

Características de Escorpião

Características de Escorpião por Reprodução

Peixes

O Anjo da Guarda de Peixes mostra que o passado ainda tem algo a dizer. Uma antiga paixão pode ressurgir de forma inesperada, reacendendo sentimentos que você pensava ter superado. A energia é de fogo e emoção, e o coração pisciano pode se perder entre nostalgia e esperança. O anjo pede calma, mas não negação. Às vezes, o amor volta não para recomeçar, e sim para encerrar de vez o que ficou em aberto.

Características de Peixes

Características de Peixes por Reprodução

Dica do dia

O amor está pegando fogo, e o Anjo da Guarda pede que você não fuja das emoções. Reencontros, confissões e paixões intensas podem acontecer de repente. Se o coração acelerar, viva, mas com consciência. Tudo o que for verdadeiro resistirá às chamas. Tudo o que for ilusão, o fogo consumirá.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

