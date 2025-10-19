Acesse sua conta
Apressado, Gabriel Medina se antecipa e revela gravidez de Isabella Arantes: 'Quero matar ele'

Casal compartilhou a novidade nas redes sociais com foto de ultrassom e clima de emoção

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 21:34

Bebê a caminho! Gabriel Medina e Isabella Arantes revelaram neste domingo (19) que estão à espera do primeiro filho. O anúncio veio de forma divertida: o surfista publicou nas redes sociais uma imagem de um ultrassom que mostra um bebê sobre uma prancha, junto à música “Mother in You”, de Justin Bieber.

Horas antes, Medina já havia deixado os fãs desconfiados ao postar uma foto abraçando a barriga da namorada, com as mãos em formato de coração. Nos comentários, amigos e seguidores celebraram a notícia. O também surfista Paulo Moura escreveu que o atleta está prestes a conhecer “o amor mais puro que existe”. Já Cintia Dicker, ex-mulher de Pedro Scooby, brincou: “Namorado da Aurora vem aí?”.

Em um perfil reservado, Isabella confirmou a gestação e contou que pretende conversar com os seguidores sobre a nova fase. “Meu celular está travando, mas é isso. A partir de agora, conversas sobre bebê e criança”, disse a influenciadora, que ainda revelou ter brigado com o namorado por ter feito o anúncio antes da hora. “Quero matar ele que postou. Era pra esperar o ensaio”, escreveu.

Ex-bailarina do programa Domingo Legal, Isabella Arantes e Gabriel Medina assumiram o relacionamento publicamente em agosto deste ano, após meses de rumores que começaram em junho. O casal recebeu uma enxurrada de mensagens de carinho de fãs e amigos, marcando o início de uma nova etapa na vida do tricampeão mundial de surfe.

