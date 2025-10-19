Três Graças: veja quem é quem na nova novela das 9 da Globo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 19 de outubro de 2025 às 05:00
A nova novela das 9 da Globo, Três Graças, promete misturar drama, romance, mistério e denúncias sociais em uma trama com assinatura de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, sob direção artística de Luiz Henrique Rios. Com estreia prevista para outubro, o folhetim já movimenta os bastidores e revelou os personagens que vão dar vida à história.
O fio condutor da trama gira em torno de três gerações da família Maria das Graças. Lígia (Dira Paes), mãe resiliente que criou a filha sozinha, Gerluce (Sophie Charlotte), batalhadora e decidida, e Joélly (Alana Cabral), adolescente que repete o destino das duas ao engravidar cedo. Unidas pela força e pelas adversidades, elas formam as chamadas “Três Graças” da novela.
Três Graças: Lígia, Gerluce e Joélly
Joélly vive um romance proibido com Raul (Paulo Mendes), rapaz rico e carente de afeto, filho da poderosa Arminda (Grazi Massafera). O jovem, endividado com o traficante Bagdá (Xamã), não consegue assumir a paternidade do bebê, o que aumenta a tensão familiar. Ao lado dela, Kellen (Luiza Rosa), filha de pastor, surge como amiga e cúmplice.
Três Graças: núcleo jovem e adjacências
Na outra ponta da história, Arminda e Santiago Ferette (Murilo Benício) formam o casal de antagonistas. Sócios na Fundação Ferette e amantes em segredo, eles comandam um esquema criminoso que distribui remédios falsificados à população carente. A fraude atinge em cheio a comunidade da Chacrinha, onde vive a família protagonista.
O bairro fictício abriga personagens marcantes, como Misael (Belo), que perde a esposa por causa do golpe dos vilões, Joaquim (Marcos Palmeira), pai ausente de Gerluce, e Júnior (Guthierry Sotero), jovem que decide lutar contra as injustiças após perder o pai.
Três Graças: A comunidade da Chacrinha
Na luta contra as adversidades, Gerluce encontra apoio em Viviane (Gabriela Loran), farmacêutica envolvida no escândalo dos placebos, e também em Paulinho Reitz (Romulo Estrela), policial honesto que se apaixona por ela. O romance, no entanto, será colocado à prova diante da violência e da corrupção que cercam a comunidade.
Três Graças: Viviane e Paulinho
Além dos protagonistas, a novela apresenta um emaranhado de personagens que orbitam o mundo criminoso da Fundação Ferette, como Macedo (Rodrigo García) e Edilberto (Julio Rocha), capangas fiéis de Ferette, e Samira (Fernanda Vasconcellos), chefe de cozinha que esconde atividades ilícitas.
Três Graças: O esquema da fundação
Com um elenco estrelado e enredo repleto de reviravoltas, Três Graças promete trazer ao horário nobre um retrato da luta de milhões de brasileiras diante das desigualdades sociais.